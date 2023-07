Start-up nước ngoài thâm nhập thị trường Việt Nam: Khó mà dễ

Đầu tháng 7/2023, Atome, công ty triển khai dịch vụ mua trước, trả sau (buy now, pay later) do Tập đoàn Advance Intelligence có trụ sở tại Singapore điều hành, xác nhận sẽ rời Việt Nam sau hơn 1 năm hoạt động tại đây. Dù vẫn hoạt động tại một số nước Đông Nam Á như Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines, Atome phải rút lui khỏi Việt Nam với lý do “đóng góp của thị trường Việt Nam vào hoạt động kinh doanh tổng thể của Atome còn hạn chế”, theo nguồn tin từ Tech In Asia.

Trước Atome, ứng dụng cho thuê ô tô tự lái ZoomCar đến từ Ấn Độ cũng thông báo dừng hoạt động tại Việt Nam từ ngày 24/5/2023. Nguyên nhân được đưa ra là “điều kiện thị trường kinh doanh nói chung, dịch vụ cho thuê xe tự lái nói riêng có nhiều khó khăn và dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp…”.

Thời gian qua, nhiều start-up nước ngoài nhắm tới Việt Nam với mong muốn thực hiện các ý tưởng kinh doanh mới, nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng hoạt động tại thị trường 100 triệu dân. Tuy nhiên, song hành cùng cơ hội là hàng loạt bài toán đặt ra liên quan đến vấn đề khác biệt văn hóa, khó khăn trong tuyển dụng nhân sự bản địa, sự thiếu hiểu biết về rủi ro pháp lý, rủi ro thương mại, cũng như những đánh giá không chính xác về tiềm năng thị trường.

Vì vậy, để tiếp cận và chinh phục thành công thị trường Việt Nam nói riêng hay bất cứ thị trường nước ngoài nào nói chung, các nhà sáng lập cần có sự chuẩn bị kỹ càng và xây dựng cho mình đội ngũ nhân sự phù hợp.

Nhà sáng lập, CEO người Nhật Bản Taku Tanaka của Kamereo chia sẻ, để khởi nghiệp thành công tại Việt Nam, trước hết, anh phải sống ở Việt Nam một thời gian đủ dài để hiểu văn hóa bản địa. “Nếu chỉ nhìn Việt Nam từ bên ngoài hoặc ghé qua Việt Nam bằng những chuyến công tác, đôi khi nhà sáng lập sẽ không bao giờ hiểu Việt Nam một cách sâu sắc”, Taku Tanaka nói.

Cùng với đó, theo Taku Tanaka, các nhà sáng lập phải có tình yêu với Việt Nam, cam kết tạo dựng giá trị cho khách hàng Việt Nam, bởi nếu không có cam kết mạnh mẽ thì khó lòng đi được đường dài. Đặc biệt, Taku Tanaka nhấn mạnh yếu tố nhân sự, xây dựng đội ngũ có cùng tầm nhìn, mỗi người sở hữu điểm mạnh riêng để hỗ trợ cho nhau, tạo ra hiệu ứng “1 + 1 > 2”.

Khi được hỏi ngôn ngữ có phải rào cản trong quá trình thâm nhập Việt Nam hay không, Taku Tanaka phủ nhận trở ngại này. Anh cho biết, bản thân là người nước ngoài duy nhất trong hơn 200 thành viên người Việt Nam của Kamereo, nhưng trong quá trình làm việc nhóm, anh và các thành viên luôn chia sẻ suy nghĩ với nhau, cùng nhau tiến tới xây dựng doanh nghiệp tốt hơn và môi trường làm việc phù hợp hơn. Đến nay, Kamereo đã hoạt động tại Việt Nam hơn 5 năm và trở thành một trong những nền tảng hàng đầu trong mảng cung cấp thực phẩm sỉ cho các quán ăn, nhà hàng, khách sạn.