Sửa chữa hàng điện máy và công nghệ hốt bạc

Hàng cũ bán chạy trở lại

Ông Hoàng Thế Bình - chủ cửa hàng kinh doanh đồ điện lạnh đã qua sử dụng ở quận Bình Tân, TP HCM - cho biết thời gian gần đây, các loại máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt cũ trở nên đắt hàng. Do đó, ông đã tìm đến các mối hàng cũ để đặt thêm hàng về bán.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cửa hàng đồ cũ kinh doanh tốt hơn đáng kể so với những năm trước. Người tiêu dùng chọn đồ cũ bởi giá thấp, đáp ứng được nhu cầu sử dụng trước mắt. Hàng điện máy, điện lạnh cũ với chất lượng còn khá tốt có giá bán chỉ bằng một nửa so với mua mới. Với hàng đã thay đổi, sửa chữa một số linh kiện, giá bán chỉ bằng 1/3 so với hàng mới.