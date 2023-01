Sức mua chưa kịp hồi phục

Tại các chợ lẻ và chợ đầu mối, vẫn còn một số quầy sạp đóng cửa nghỉ Tết; lượng hàng về chợ chỉ bằng khoảng 60%-70% so với ngày thường. Lượng khách mua sắm tại chợ lẫn siêu thị đều không đông. Người tiêu dùng chủ yếu mua thực phẩm tươi sống phục vụ bữa ăn hằng ngày, đặc biệt là các loại rau xanh để chống ngấy sau Tết.

Thống kê của các chợ, siêu thị, đến nay giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tương đối ổn định, nguồn cung dồi dào và đa dạng. Một số mặt hàng bán Tết như xoài cát Hòa Lộc, bưởi, mãng cầu, quýt… đã giảm giá 5.000 - 10.000 đồng/kg so với cao điểm 29, 30 Tết. Tương tự, mặt hàng rau, củ như cà chua, khổ qua, bông cải, dưa leo, cà rốt cũng giảm từ 1.000 - 10.000 đồng/kg. Theo ban quản lý các chợ đầu mối, dự kiến từ ngày 30-1, lượng hàng về chợ sẽ tăng mạnh do các bếp ăn công nghiệp hoạt động trở lại, kéo nhu cầu tiêu thụ tăng.

Giải thích lý do sức mua sau Tết giảm mạnh, ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc marketing MM Mega Market, cho biết khả năng người dân đã mua sắm nhiều trong những ngày cận Tết nên vẫn đang trong giai đoạn "dọn tủ lạnh". Ngoài ra, năm nay nghỉ Tết dài ngày, nhiều gia đình đi du lịch, về quê chưa trở lại TP HCM cũng ảnh hưởng đến sức mua chung.

Khách hàng mua sắm tại Co.opmart xa lộ Hà Nội sáng 29-1.Ảnh: Thanh Nhân

Để kích cầu, các hệ thống bán lẻ đã đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi lớn. Trong đó, Co.opmart có chương trình khuyến mãi đầu xuân với các mặt hàng bánh kẹo, sữa và các chế phẩm từ sữa, rau củ quả, trái cây, đồ dùng, hóa phẩm, thời trang may mặc…

Đặc biệt, nhóm hàng chay được siêu thị tăng nguồn hàng gấp đôi so với ngày thường, giá được khuyến mãi mạnh để phục vụ khách hàng cần chế độ ăn cân bằng, thanh lọc cơ thể sau Tết. Emart giảm giá đến 50% cho hơn 500 sản phẩm thiết yếu và đồ chơi trẻ em. Hệ thống MM Mega Market thì giảm giá từ 30%-50% cho gần 1.000 mặt hàng thực phẩm tươi sống, trong đó tập trung cho nhóm hàng rau củ quả.

Đánh giá thị trường Tết Nguyên đán 2023, các đơn vị kinh doanh, phân phối cho biết Tết năm nay, người tiêu dùng sắm Tết khá muộn nên sức mua tập trung mạnh trong 3 ngày sát Tết. Tại các hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, Co.opXtra, MM Mega Market, Big C, GO!, Aeon, LOTTE Mart, Emart… những ngày này lượng khách và sức mua tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Siêu thị phải mở cửa đến gần nửa đêm để khách hàng có thêm nhiều thời gian mua sắm…, đồng thời tung nhiều chương trình khuyến mãi khủng với 12.000 mặt hàng Tết với giá giảm chạm đáy để dọn sạch kệ hàng trước giờ giao thừa.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (DN - BSA), phụ trách tổ chức Phiên chợ Tết Xanh - Quà Việt (quận 1, TP.HCM), đánh giá sức mua Tết vừa qua không bằng năm ngoái do người dân chi tiêu chặt chẽ hơn.

"Tuy vậy, một số DN khởi nghiệp đã chủ động, sáng tạo trong bán hàng như: tạo combo tiện lợi cho người tiêu dùng, sản phẩm đặc sản vùng miền phù hợp thị hiếu người tiêu dùng nên vẫn "cháy hàng". Nhiều thương hiệu nông sản sạch trong những ngày cận Tết bán rất chạy" - bà Kim Anh cho hay.

