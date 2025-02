Thái Lan cũng hiếm tiền mới mừng tuổi Tết Nguyên đán

Người Thái gốc hoa thích lì xì bằng tiền mặt hơn là chuyển khoản. Ảnh: Bangkok Post.

Mặc dù Thái Lan đã chuyển sang thanh toán kỹ thuật số, tiền mặt vẫn là vật dụng cần thiết trong dịp lễ hội này.

Mặc dù thanh toán kỹ thuật số đang tăng mạnh, nhiều người Thái gốc Hoa vẫn thích biếu ang pao (phong bao lì xì) dưới dạng tiền mặt, đặc biệt là tiền giấy mới in, theo truyền thống và tín ngưỡng.

Từ Tết năm ngoái người tiêu dùng đã phàn nàn về tình trạng thiếu tiền giấy mới, và tình trạng cũng lặp lại tương tự trong năm nay.



Budsakorn Teerapunyachai, trợ lý thống đốc phụ trách nhóm dịch vụ và cơ sở hạ tầng thanh toán tại Ngân hàng Thái Lan, cho biết cơ quan quản lý đã chuẩn bị nhiều mệnh giá tiền giấy khác nhau để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán. Dự trữ tiền mặt cao hơn cũng nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động kinh tế do các biện pháp của chính phủ thúc đẩy.

Ngân hàng trung ương cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo phân phối tiền giấy công bằng cho người dân. Các ngân hàng dự kiến giải ngân số tiền giấy ước tính khoảng 40 tỷ baht trong thời gian lễ hội.

Lưu thông tiền mới

Năm ngoái, cơ quan quản lý đã chuẩn bị những tờ tiền trị giá 29 tỷ baht cho dịp Tết.

Giới trẻ thì linh hoạt hơn với ang pao. Với họ có tiền mừng cách nào cũng được, ông bà thường cho phong bao lì xì còn anh chị thường chuyển tiền mừng qua ứng dụng ngân hàng di động.

Ngân hàng trung ương hiểu nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao trong lễ hội và đã hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng để đảm bảo nguồn cung tiền giấy đầy đủ, bao gồm cả những loại tiền mới in.

Khoảng 1,3 đến 1,7 tỷ tờ tiền được in hàng năm để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thay thế những tờ tiền cũ, hư hỏng đang bị tiêu hủy.

Trong dịp Tết năm nay, ngân hàng trung ương đã phân bổ tiền giấy mới cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính chuyên ngành để phân phối đến các chi nhánh trên toàn quốc.

Cơ quan quản lý tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xử lý tiền giấy đúng cách trong công chúng, khuyến cáo không nên gấp, xé, vò, viết, thay đổi, đóng dấu hoặc ghim tiền giấy. Mục tiêu là bảo quản chất lượng tiền giấy đang lưu hành, cho phép chúng được sử dụng trong thời gian dài hơn. Hoạt động này cũng hỗ trợ quản lý tiền mặt hiệu quả với chi phí phù hợp.

Thanh toán kỹ thuật số gia tăng

Trong 5 năm qua, các giao dịch thanh toán kỹ thuật số ở Thái Lan đã tăng trưởng trung bình 26,2% mỗi năm, trong khi lượng tiền mặt rút ra đã giảm 3,3% mỗi năm.

Về số tiền gửi, lượng tiền rút ra đã giảm 1,2% mỗi năm.

Một cuộc khảo sát người tiêu dùng do ngân hàng trung ương thực hiện vào năm 2023 cho thấy tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt so với thanh toán kỹ thuật số là 66:34, thay đổi so với mức 87:13 vào năm 2021. Do đó, cơ quan quản lý này có kế hoạch quản lý tiền mặt trong hệ thống tài chính một cách hiệu quả trong quá trình chuyển đổi sang thanh toán kỹ thuật số.

Nền tảng thanh toán kỹ thuật số quốc gia PromptPay, chấp nhận thanh toán bằng mã QR, đóng vai trò chính trong việc khuyến khích thanh toán kỹ thuật số ở Thái Lan.

Theo ngân hàng trung ương, tính đến tháng 11/2024, đã có 86,8 triệu tài khoản đăng ký PromptPay, đóng góp vào 71,2 triệu giao dịch mỗi ngày, với giá trị giao dịch hàng ngày là 147 tỷ baht.