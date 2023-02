Tháng Giêng ăn chay

Cùng với đi chùa lễ Phật, nhiều người ăn chay trong tháng Giêng với quan niệm cầu bình an, sức khỏe





Khi vấn đề sức khỏe ngày càng được quan tâm, nhiều người tiếp cận những món chay nhiều hơn, trong đó có giới trẻ. Có người ăn chay vì “xu hướng”, nhưng cũng có người vì muốn thanh tịnh, hoặc đơn giản hơn là cầu mong điều may mắn, phước lành mà nghĩ đến việc ăn chay. Dẫu vì điều gì cũng không thể phủ nhận, ăn chay ngày nay trở nên phổ biến, đặc biệt là vào dịp tháng Giêng. Nhiều người có thói quen ăn chay trọn tháng Giêng nên từ sau Tết, khu vực trung tâm TP. Long Xuyên, các nhà hàng, quán chay thường đông khách.

Chị Phan Thị Thảo (34 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) thỉnh thoảng ăn chay khi thấy thích. “Những ngày rằm có thể sẽ không ăn chay nhưng rằm tháng Giêng nhất định có. Khi ăn chay, tôi cảm thấy trong lòng bình an và thanh tịnh” - chị Thảo tâm sự.

Đồng quan điểm như chị Thảo, anh Nguyễn Minh Hải (32 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) luôn ăn chay vào dịp tháng Giêng, nhất là ngày rằm. Theo anh Hải, việc ăn chay dường như giúp anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau những bữa tiệc mặn của những ngày cuối năm. Không chỉ len lỏi trong từng chén cơm chay nhà chị Thảo hay anh Hải, không khí ẩm thực chay thể hiện rõ tại các quán chay khi lượt khách luôn tấp nập. Từ quán chay vùng ngoại ô, ven đô hay trong nội ô thành thị, rằm tháng Giêng luôn có “sức hút” với người ăn chay. Các quán chay vì vậy cũng chật người ra vào.

Đi cùng xu hướng ăn chay, thị trường món chay ngày càng đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu khách hàng. Từ những thực phẩm đơn giản, dễ trồng, dễ mua người ta đã chế biến nên những món chay vô cùng hấp dẫn. Những món ăn chay đơn giản thông thường rất dễ chế biến và tiết kiệm được chi phí nấu ăn. Tuy nhiên, cũng có những món ăn chay cầu kỳ cần phải có sự khéo tay mới thực hiện được. “Tôi rất thích ghé các quán buffet chay. Ở đó, món chay rất đa dạng. Từ rau củ xanh tươi đến các món canh, xào, chiên được chế biến hấp dẫn. Vừa ngon, vừa rẻ nên những quán chay tự chọn lúc nào cũng tấp nập khách” - chị Hồng Nhung (32 tuổi, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) chia sẻ.

“Ăn chay là chế độ ăn uống thuần thực vật, không sử dụng thịt hay chế phẩm từ động vật. Một chế độ ăn chay hợp lý sẽ cung cấp đủ dưỡng chất và năng lượng cần thiết cho cơ thể, không kém gì ăn mặn” - chị Nguyễn Thị Xuyến (35 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) chia sẻ.

Là người ăn chay từ nhỏ, theo chị Xuyến, nếu biết cân bằng đầy đủ dưỡng chất, ăn chay mang lại lợi ích tốt cho cơ thể. “Các món chay tưởng chừng như đơn điệu nhưng nếu chúng ta chịu khó đầu tư chế biến, sẽ có được một bữa ăn thịnh soạn, hấp dẫn và đầy đủ dinh dưỡng. Để phát huy được hiệu quả tốt nhất của việc ăn chay, hãy chọn cho mình phương pháp ăn chay đúng cách, khoa học, phù hợp với nhu cầu cơ thể chứ không chỉ xem đây như một trào lưu đang thịnh hành” - chị Xuyến bộc bạch.

Ghi nhận một số quán chay tại trung tâm TP. Long Xuyên, dịp tháng Giêng năm nay, lượng khách đến quán tăng mạnh so với ngày thường. Để phục vụ khách, các quán thường xuyên cập nhật, đổi mới thực đơn chay mỗi ngày để khách có nhiều lựa chọn. Các loại thực phẩm chay hiện nay khá đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Từ các loại nem chay, giò nạc, giò nấm đến chả giò chay, đậu hũ non... được bán với giá bình dân, dễ chế biến. Vì vậy, người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn, an tâm khi sử dụng thực phẩm chay.

Theo Trưởng Phòng Y tế TP. Long Xuyên Nguyễn Văn Sử, các món ăn chay trong bữa chính phải đủ 4 nhóm chất: Tinh bột (gạo, bắp, khoai…); chất đạm (các sản phẩm làm từ đậu, đậu phộng, muối mè, nấm…); chất béo (dầu thực vật); chất xơ (rau xanh, trái cây). Các bữa ăn cần đa dạng và thay đổi món thường xuyên. Ngoài ra, cần bổ sung thêm chất sắt, vitamin… Nếu ăn chay lâu ngày nên chú ý đến việc bổ sung dinh dưỡng, có kế hoạch và biện pháp để bù đắp thêm lượng sắt, đạm và vitamin cần thiết cho cơ thể. Người ăn chay nên hiểu rõ về các tầng dinh dưỡng, việc cân bằng tháp dinh dưỡng là cách nhắc nhở bản thân ăn uống lành mạnh và đủ chất. Vậy nên, người ăn chay rất cần chế độ ăn đúng phương pháp, uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày, vận động thể thao hợp lý nhằm giữ được sức khỏe tốt.

