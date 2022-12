Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, đêm 18 và ngày 19/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo rét đậm, rét hại (Ảnh: B.T)

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-18 độ C.

Ngày và đêm 19/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3,5m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Triển khai ứng phó với thiên tai, 28/28 tỉnh, thành phố đã ban hành Công điện, văn bản chỉ đạo triển khai ứng phó với rét đậm, rét hại theo Công điện số 39/CĐ-QG ngày 13/12/2022. Riêng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tổ chức nhắn tin SMS cảnh báo không khí lạnh tăng cường, mưa lớn đến người dân để chủ động phòng tránh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và báo cáo tình hình sự cố, thiệt hại.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo rét đậm, rét hại, mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Tổ chức trực ban, thường xuyên nắm bắt tình hình thiên tai; báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo ĐCSVN