Thí điểm thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại TP.HCM

20/08/2022 6:00 AM (GMT+7)

Để TP.HCM tiếp tục là đầu tàu phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thành lập tổ công tác hỗ trợ thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc – Ảnh minh họa: TL

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, TP.HCM có tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 3,82%, trong đó, tốc độ tăng trưởng quí 2 tăng hơn 3 lần so với quí 1. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 24,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 13,8% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 34,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,7% so với cùng kỳ, trong đó, bốn ngành công nghiệp trọng điểm tăng 12,2% so với cùng kỳ. Ngành du lịch có nhiều tín hiệu phục hồi mạnh mẽ, tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 49,6 nghìn tỉ đồng, tăng 29,9%. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 2,18 tỉ đô la Mỹ, tăng 60,07% so với cùng kỳ…

Bên cạnh những kết quả tích cực đó, 7 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn: tốc độ tăng trưởng của 3/4 khu vực tuy có tăng nhưng tốc độ tăng chưa cao, chưa tận dụng hết dư địa để phát triển; triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội còn chậm; tốc độ giải ngân vốn đầu tư công thấp, chưa thực sự tạo động lực dẫn dắt, thúc đẩy kích cầu đầu tư xã hội; cơ sở vật chất giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao còn bất cập, tình trạng quá tải ở các bệnh viện chậm được cải tiến.

Theo thông báo, Chính phủ chỉ đạo TP.HCM những tháng cuối năm tập trung rà soát các quy định của pháp luật liên quan trong triển khai các chương trình, dự án để cùng Chính phủ, các bộ, ngành giải quyết, xử lý các vấn đề vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; tập trung thực hiện, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra với tinh thần không hợp thức hóa các sai phạm, phải tìm cơ chế, chính sách với cách tiếp cận mới, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực để phát triển.

Ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng và chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, hiệu quả, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, chống suy thoái.

Thủ tướng chỉ đạo thí điểm thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND TP.HCM để đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các vấn đề vướng mắc tại thành phố.