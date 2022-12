"Thịt thực vật" made in Việt Nam tham gia thị trường Tết

Trên thị trường hiện nay, ngoài các loại thịt thực vật nhập khẩu, một số doanh nghiệp trong nước đã nghiên cứu thành công các loại thịt chế biến từ đậu nành, mít non.

Có thể kể đến "thịt thay thế" của Công ty TNHH – TM – DV Biển Phương, "thịt" từ mít của thương hiệu LeMit Food, thịt thực vật của Công ty CP Vinamit…

Mới đây nhất, Công ty TNHH Thực phẩm chay Bảo An vừa ra mắt thị trường Tết 2 dòng sản phẩm chủ lực là "thịt thực vật" chế biến hoàn toàn từ đậu nành và mít non; bao gồm nhiều chủng loại như tai heo chay, cánh gà chay, cốt lết chay, mít non tempura, mít non samosa, hamburger…

Ông Đoàn Mạnh Cương, Giám đốc công ty, cho biết gần 100% sản phẩm thịt thực vật chế biến từ đậu nành phân phối tại thị trường Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Srilanka… với sản lượng cực lớn hằng năm.

Nhân viên Công ty TNHH Thực phẩm chay Bảo An giới thiệu sản phẩm tại một sự kiện ở TP HCM

"Lợi thế của Bảo An là sản xuất thịt thực vật trên dây chuyền máy móc công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc). Sản phẩm không sử dụng màu hóa học, không chất bảo quản, không hàn the. Đặc biệt, trong quá trình chế biến, sản phẩm không hút dầu nên rất có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng" – ông Cương giới thiệu.



Tiêu thụ mặt hàng "thịt thực vật" đang tăng mạnh do nhu cầu tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc thực vật thay thế thịt động vật theo xu hướng sống xanh, có lợi cho sức khoẻ.

Để thuận tiện cho tiêu dùng mặt hàng này, các doanh nghiệp chọn đóng gói sản phẩm theo nhiều quy cách khác nhau, kèm hướng dẫn sử dụng sản phẩm khá chi tiết. Một số doanh nghiệp còn liên kết với các nhà hàng, quán chay dạy nấu ăn miễn phí cho khách.

Theo Người Lao Động