Thủ tướng: Còn không ít chính sách với công nhân chưa thật sự phù hợp

10 tập thể, 15 cá nhân được UBND tỉnh Long An tặng Bằng khen do thành tích tuyên truyền, quảng bá tỉnh Long An năm 2022. Trong đó, có Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và cá nhân nhà báo Trần Thế Đáng (Văn phòng đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tại TP.HCM).