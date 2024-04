TP.HCM mỏi mòn chờ mãi chưa mưa

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất ngày 24/4 được dự báo 36 - 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 45%, thời gian nắng nóng từ 11 giờ 30 đến 16 giờ.



Ghi nhận vào 11 giờ trưa hôm nay 24/4, tại nhiều quận trung tâm của TP.HCM có nắng nóng gay gắt, sức nóng từ mặt đường nhựa và các phương tiện giao thông càng làm không khí thêm oi bức. Anh Lâm Nhân - tài xế giao hàng cho biết, anh cảm thấy nắng nóng đang quay lại như những ngày đầu tháng 4.

TP.HCM vẫn chưa có mưa sau chuỗi nhiều ngày nắng gay gắt. Ảnh: Quang Dương

“Hôm nay nắng nóng khá gắt. Hôm qua giờ này trời còn có nhiều mây, dễ chịu. Riêng hôm nay tôi đậu xe ngoài vỉa hè vào giao hàng chỉ 5 phút, quay ra yên xe đã nóng ngồi không chịu được”, anh Nhân nói.

Ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ - cho biết vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ thay đổi ít và bị nén về phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ với cường độ mạnh hơn. Do đó, thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng nóng với cường độ thay đổi ít so với 24 giờ qua, đêm không mưa.

Ông Quyết nhận định khu vực miền Đông được đánh giá có nhiệt độ cao nhất từ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ qua, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam bộ, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất dao động 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Phước Long - Bình Phước 37,6 độ C, Tây Ninh 37,5 độ C, Sở Sao (Bình Dương) 37,3 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động 35 - 55%, thấp nhất là Đồng Xoài (Bình Phước) 35,6%.

Trong 24 - 48 giờ tới, diễn biến nắng nóng tại Nam bộ vẫn xảy ra diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 55%.

Trước đó, kết quả dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho thấy, ngày 14 - 16/4 xác suất mưa ở TP.HCM là 0%. Tuy nhiên, sang ngày 17/4, khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi được dự báo xác suất mưa là 60%. Kết quả dự báo ngày 11/4 cũng cho thấy ngày 19 - 21/4 quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi có xác suất mưa 60%, nhưng đến nay vẫn chưa có cơn mưa nào được ghi nhận.