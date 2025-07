“Tiến thoái lưỡng nan” vì… chưa có giấy phép kinh doanh mới

Lãng phí bao bì cũ

Nỗi lo lớn nhất hiện nay của các doanh nghiệp là việc in ấn bao bì sản phẩm. Theo quy định tại Thông tư 29/2023/TT-BYT của Bộ Y tế, từ ngày 1/1/2026, tất cả bao bì thực phẩm lưu thông trên thị trường bắt buộc phải thể hiện đầy đủ thành phần và giá trị dinh dưỡng theo đúng quy định – đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải đầu tư in ấn lại toàn bộ bao bì mới.

Thế nhưng, việc lựa chọn in bao bì ghi địa chỉ theo địa giới cũ hay địa giới mới lại khiến doanh nghiệp lúng túng. Nếu in bao bì theo địa chỉ cũ thì sau khi được cấp đổi giấy phép sẽ phải tiêu hủy toàn bộ bao bì đã in – gây lãng phí lớn. Còn nếu in theo địa chỉ mới, trong khi giấy phép chưa được điều chỉnh, thì lại không có cơ sở pháp lý hợp lệ để đưa sản phẩm ra thị trường. Đặc biệt, với những doanh nghiệp đang chuẩn bị tung sản phẩm mới, sự không rõ ràng về thông tin này đang khiến kế hoạch ra mắt bị đình trệ, làm mất đi nhiều cơ hội kinh doanh quan trọng.

Không chỉ vậy, các doanh nghiệp còn lo ngại việc bị xử phạt hành chính trong giai đoạn chuyển tiếp, khi chưa kịp điều chỉnh địa chỉ ghi trên bao bì do thủ tục hành chính chưa được hoàn tất.

Nguy cơ đình trệ xuất khẩu vì cập nhật địa chỉ chậm trễ

Không dừng lại ở thị trường nội địa, những vướng mắc về cập nhật địa chỉ còn gây ra hệ lụy nghiêm trọng với các doanh nghiệp xuất khẩu. Theo phản ánh từ FFA, việc thay đổi địa chỉ hành chính bắt buộc doanh nghiệp phải cập nhật thông tin trên hàng loạt chứng nhận quốc tế như USFDA (Hoa Kỳ), HALAL, ISO, FSSC, BRC… Tuy nhiên, các tổ chức chứng nhận quốc tế yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp văn bản xác nhận chính thức từ cơ quan chức năng Việt Nam để công nhận địa chỉ mới.

Trong khi chưa có giấy phép kinh doanh cập nhật địa chỉ mới, các doanh nghiệp bị rơi vào thế bị động. Một số tổ chức nước ngoài còn xem sự thay đổi địa chỉ là thay đổi cơ sở sản xuất, từ đó yêu cầu doanh nghiệp phải nộp lại toàn bộ hồ sơ, làm lại thủ tục từ đầu. Điều này không chỉ tiêu tốn thời gian, chi phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ đình trệ kế hoạch sản xuất, chậm tiến độ giao hàng và không đạt yêu cầu về chứng nhận để xuất khẩu, ảnh hưởng trực tiếp đến kim ngạch và uy tín doanh nghiệp.

Trước thực trạng bức thiết này, FFA đã gửi kiến nghị khẩn cấp đến các cơ quan chức năng. Cụ thể, Hội đề xuất cho phép doanh nghiệp được phép sử dụng bao bì in theo địa chỉ mới kể từ sau ngày 15/7/2025 miễn là không thay đổi địa điểm sản xuất thực tế – kể cả khi giấy phép kinh doanh chưa được điều chỉnh. Đây là giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động chuẩn bị bao bì theo đúng quy định Thông tư 29/2023/TT-BYT của Bộ Y tế.

Ngoài ra, FFA kiến nghị cho phép các doanh nghiệp tiếp tục sử dụng bao bì in theo địa chỉ cũ trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi được cấp giấy phép mới, nhằm tránh lãng phí bao bì đã đầu tư in ấn. Đồng thời, cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về thời hạn chuyển đổi bắt buộc để các doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất.

Đặc biệt, Hội đề xuất tạm thời không xử phạt hành chính đối với các trường hợp doanh nghiệp chưa kịp cập nhật thông tin địa chỉ do chờ hướng dẫn hoặc thủ tục hành chính bị chậm trễ.