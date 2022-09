Tiếp tục gia hạn tạm giam CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng để điều tra

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: CACC

Chiều 6/9, nguồn tin của Dân Việt cho biết sau khi Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày đối với bà Hằng.

Thời hạn tạm giam với bà Nguyễn Phương Hằng tương ứng với thời hạn điều tra bổ sung - không quá 2 tháng, được tính từ ngày Cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung từ Viện KSND TP.HCM.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3/2022, thời hạn tạm giam là 3 tháng. Đến ngày 21/6, bị can Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng.

Ngày 18/8, Viện KSND TP.HCM nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ án từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Sau khi nhận kết luận điều tra cùng đề nghị truy tố bị can, Viện KSND TP.HCM ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Hôm nay (6/9), Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định gia hạn tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện KSND.

Về lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung, theo Viện KSND TP.HCM, cần phải làm rõ vai trò đồng phạm, cũng như xem xét nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, để giải quyết triệt để vụ án, cũng như theo hướng có lợi cho bị can.