Tin hot thị trường ngày 21/6: TP.HCM sắp đấu giá gần 14 ha “đất vàng” ở Thủ Thiêm

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UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), nhằm cụ thể hóa chương trình đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 của thành phố.

Tổng diện tích 8 lô đất đưa ra đấu giá hơn 13,8 ha, gồm: 3 lô đất dịch vụ cấp đô thị là 1.K1.5.DV (gần 3,2 ha), 1.K7.2.DV (hơn 7,4 ha) và 1.K7.1.DV (khoảng 1.500 m2); một lô đất thương mại - dịch vụ 1.K4.5.DV (700 m2); 3 lô đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ gồm 1.K3.3.HH, 1.K3.4.HH và 1.K3.5.HH với tổng diện tích khoảng 2,14 ha; cùng lô đất nhóm nhà ở 1.K3.1.OD rộng hơn 8.500 m2.

Theo UBND TP.HCM, việc đấu giá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công sau khi bảo đảm cân đối nguồn lực, đồng thời góp phần khởi động lại thị trường bất động sản, đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất và tăng nguồn thu ngân sách.

Tin hot thị trường ngày 21/6: Hà Nội mở bán hơn 320 căn nhà ở xã hội, giá từ khoảng 820 triệu đồng/căn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trên địa bàn, với nguồn cung gồm các căn hộ mới đủ điều kiện mở bán và các căn hộ thuê, thuê mua sau 5 năm được chuyển sang bán theo quy định.

Nguồn cung lớn nhất đến từ khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Hai tòa CT-05 và CT-06 đưa ra thị trường 178 căn hộ, tiếp nhận hồ sơ từ ngày 29/6 đến 12/8. Giá bán tạm tính khoảng 14,5-14,6 triệu đồng/m², tương đương từ khoảng 820 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng mỗi căn. Các căn hộ dự kiến được bàn giao trong năm 2027.

Bên cạnh đó, dự án Hope Residences do Công ty CP Phát triển nhà Phúc Đồng làm chủ đầu tư mở bán 45 căn hộ thuê chuyển bán sau 5 năm sử dụng, với giá hơn 16 triệu đồng/m². Thời gian nhận hồ sơ từ 30/6 đến 14/8.

Tại khu nhà ở xã hội Phú Lãm, Công ty CP Đầu tư Hải Phát cũng đưa ra bán 98 căn hộ sau thời gian cho thuê theo quy định. Giá bán khoảng 13,6 triệu đồng/m², chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì. Người dân có thể nộp hồ sơ từ ngày 25/6 đến 14/8, dự kiến ký hợp đồng trong tháng 9 và nhận nhà ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

Tin hot thị trường ngày 21/6: Bị bắt vì sản xuất hàng chục nghìn đôi dép Crocs giả

Ngày 20/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (50 tuổi) và Lâm Thanh Vững (35 tuổi, cùng ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) để điều tra về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép quy mô lớn, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu Crocs là nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam.

Hành vi vi phạm trên xảy ra tại Công ty TNHH giày dép Thắng Đạt, do Nguyễn Văn Thắng làm Giám đốc công ty.

Tại 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Thắng Đạt ở phường Dĩ An. Qua kiểm tra thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu Crocs (trị giá gần 500 triệu đồng) và số lượng lớn công cụ, phương tiện sản xuất dép giả. Hiện Công ty Thắng Đạt đã đưa ra thị thường dép giả nhãn hiệu Crocs với số lượng lớn, thu lợi hàng chục tỉ đồng.