Tin hot thị trường ngày 26/5: Tiếp tục thu giữ hàng chục tấn sữa bột, thuốc giả

Tin hot thị trường ngày 26/5: 1 tấn thịt lợn thối sắp tràn vào thị trường

Ảnh: Chi cục QLTT Vĩnh Phúc

Chiều 23/5/2025, Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với lực lượng công an và ngành nông nghiệp tiến hành kiểm tra đột xuất một phương tiện tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 con lợn đã chết với tổng trọng lượng hơn 1.000 kg, có dấu hiệu bốc mùi, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ hàng, bà Nguyễn Thị Thắm, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và kiểm dịch của lô hàng.

Đội Quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn theo quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đây là vụ việc điển hình cho thấy nỗ lực kiểm soát thị trường thực phẩm của lực lượng chức năng tại địa phương. Trong thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Tin hot thị trường ngày 26/5: Tạm giữ gần 25 tấn sữa bột

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Long An, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 23/5/2025, Đội Quản lý thị trường cơ động phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) – Công an tỉnh Long An và Công an xã Tân Lân tiến hành kiểm tra đột xuất một căn nhà không số tại ấp Xóm Mới, xã Tân Lân, huyện Cần Đước.

Căn nhà do ông Hồ Văn Tú (39 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) làm chủ, được sử dụng làm điểm tập kết hàng hóa, chủ yếu là sữa bột đóng lon với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Tại thời điểm kiểm tra, ông Tú không xuất trình được bất kỳ loại hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của lô hàng.

Kết quả kiểm tra cho thấy có tổng cộng 11.856 lon sữa bột, được đóng trong 963 thùng giấy, với tổng trọng lượng lên tới gần 25 tấn. Các sản phẩm mang nhiều nhãn hiệu như Z1000 Gold +, Sanaki Grow IQ Plus (Sun), Gold 1+, Biotar Diest... Giá trị ước tính của toàn bộ lô hàng lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Do có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ số hàng để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) – Công an tỉnh Long An tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc số sữa bột, mục đích vận chuyển – tập kết, cũng như các cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 26/5: Phát hiện hai nhóm bán thuốc giả

Hàng giả là thuốc chữa bệnh bị thu giữ

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, tạm giữ hai nhóm đối tượng có hành vi buôn bán thuốc chữa bệnh giả thông qua mạng xã hội, với quy mô tiêu thụ lên tới hàng nghìn sản phẩm mỗi tháng.

Tại phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện bà Hồ Thị Hoa (SN 1989) đang tổ chức đóng gói các loại thuốc điều trị dạ dày, đại tràng không rõ nguồn gốc. Hoa khai mua thuốc bán thành phẩm trôi nổi, sau đó dán nhãn mác giả mạo các sản phẩm Đông y nổi tiếng để bán kiếm lời. Nhóm của Hoa được phân công bài bản, gồm nhóm tư vấn bán hàng online và nhóm đóng gói. Mỗi tháng, nhóm này tiêu thụ khoảng 1.000 sản phẩm, thu lợi gần 200 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an tiếp tục kiểm tra một cơ sở tại xã Đào Xá, huyện Phú Bình do ông Đỗ Tiến Hùng (SN 1993) làm chủ. Hùng thừa nhận mua thuốc xương khớp không rõ nguồn gốc, tự đóng gói và dán nhãn giả để bán. Nhóm này thuê 9 người làm việc, hoạt động thông qua fanpage, bán khoảng 2.000 sản phẩm/tháng, thu lợi gần 400 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ toàn bộ tang vật, tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 26/5: Yêu cầu kiểm tra sản phẩm do DJ Ngân 98 quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh và lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm giảm cân đang được DJ Ngân 98 quảng cáo, gồm: X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus.

Trong số này, chỉ duy nhất sản phẩm X7 Plus được tiếp nhận bản công bố sản phẩm tại Cục với mã số 5297/2021/ĐKSP. Tuy nhiên, Cục khẳng định không cấp bất kỳ giấy xác nhận nội dung quảng cáo nào cho cả ba sản phẩm. Qua rà soát, các sản phẩm trên vẫn được rao bán và quảng cáo rầm rộ trên internet, với nội dung gây hiểu lầm về công dụng và vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cục đã thu thập bằng chứng và yêu cầu các đơn vị chức năng địa phương kiểm tra thực địa, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu kiểm nghiệm chất cấm nếu có và xử lý theo quy định. Kết quả phải báo cáo về Cục trước ngày 31/5.

DJ Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) là người có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội, thường xuyên livestream bán hàng. Ngày 22/5, cô cho biết đã cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan cho Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Tuy nhiên, thông tin về công ty phân phối và nơi sản xuất trên bao bì sản phẩm vẫn chưa được làm rõ.

Tin hot thị trường ngày 26/5: Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/6/2025, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên, cùng các doanh nghiệp bán lẻ trực tiếp (siêu thị, nhà hàng, khách sạn, vận tải...) sẽ bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đây là bước đi quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý thuế và tăng tính minh bạch trong giao dịch.

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền cho phép xuất ngay tại điểm bán, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, giảm sai sót và đơn giản hóa việc kê khai. Người dùng có thể tra cứu hóa đơn qua website hoặc ứng dụng di động.

Hộ kinh doanh cần hoàn tất đăng ký sử dụng trước ngày 30/5/2025 để tránh gián đoạn hoạt động và bị xử phạt. Mức phạt từ 2–10 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm. Cơ quan thuế sẽ hỗ trợ các hộ chưa đủ điều kiện chuyển đổi, nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ quy định mới trên toàn quốc.