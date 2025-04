Toàn cảnh vụ bắt Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục

Bắt Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục liên quan vụ kẹo rau củ Kera

Chiều 4/4, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk trong vụ sản xuất kẹo rau củ Kera.

Cùng ngày cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can. Trong đó có Nguyễn Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia life về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm; Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt; Lê Thành Công, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt.

Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, và Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục), Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại Điều 193 và Điều 198 Bộ luật hình sự.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, chiều 24/3, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt 125 triệu đồng; đồng thời buộc thu hồi sản phẩm, nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.

Kẹo rau của Kera do công ty CER (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Kẹo do Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, sản xuất. Từ đó đến tháng 2, kẹo được nhiều người nổi tiếng như hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog quảng cáo rằng "một thành viên có thể thay một đĩa rau", "sản phẩm có thể thay rau xanh trong bữa ăn".

Tuy nhiên, một người tiêu dùng đã tự động mang kẹo đi xét nghiệm và kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với những gì quảng cáo làm xôn xao vì nghi vấn sai sự thật.



Vì sao Quang Linh Vlog và Hằng Du mục bị bắt tạm giam?

Theo Điều 119 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, tạm giam là biện pháp ngăn chặn áp dụng đối với bị can, bị cáo khi có một trong các căn cứ sau:

Có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Có nguy cơ bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ hoặc cản trở quá trình điều tra.

Hành vi phạm tội thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến xã hội.

Luật sư Hoàng Văn Hà cho biết, trong vụ án này, tội sản xuất hàng giả là thực phẩm có khung hình phạt tối đa tù chung thân, thuộc nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Hơn nữa, nếu số lượng hàng giả đã tiêu thụ lớn, tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân. Ngoài ra, nếu không bị tạm giam, các bị can có thể tẩu tán tài sản, tiêu hủy chứng cứ hoặc tiếp tục vi phạm.

Vì vậy, việc bắt tạm giam 5 bị can, trong đó có Quang Linh Vlog và Hằng Du mục là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật, nhằm đảm bảo quá trình điều tra được khách quan, đầy đủ và ngăn ngừa các hành vi cản trở tố tụng.

Mức án các bị can có thể đối mặt

Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs trong một lần quảng cáo và bán sản phẩm. Hình chụp livestream bán hàng.

Luật sư Hà nhận định, mức án các bị can có thể đối mặt sẽ phụ thuộc vào giá trị hàng giả đã sản xuất, số lượng tiêu thụ trên thị trường và mức độ thiệt hại gây ra cho người tiêu dùng, trong đó mức phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân.

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017:

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm được quy định tại Điều 193:

Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm.

Nếu phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân.

Tội lừa dối khách hàng theo Điều 198:

Người nào trong hoạt động kinh doanh có hành vi gian dối về hàng hóa, dịch vụ, số lượng, chất lượng nhằm trục lợi từ 5 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, mức phạt có thể từ 5 đến 10 năm tù.

Hằng Du Mục là ai?

Hằng Du Mục tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995, đến từ Cà Mau – là TikToker có hàng triệu người theo dõi. Trước khi “vướng vòng lao lý”, cô được cộng đồng mạng Việt Nam biết đến thông qua các video ngắn trên TikTok chia sẻ về cuộc sống du mục, khám phá những vùng đất tại Trung Quốc bằng xe ô tô di động.

Cô kết hôn với Tôn Bằng (sinh năm 1981) - người đàn ông Trung Quốc hơn cô 14 tuổi và từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân.

Tuy nhiên, cuối tháng 8/2024, TikToker Hằng Du Mục ly hôn Tôn Bằng sau khi bị anh ta bạo hành nhiều lần. Cô giành được quyền nuôi các con (trong đó có 2 con riêng của chồng và 2 con chung của cặp đôi).

Sau khi ly hôn, cô xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng mạng xã hội ở Việt Nam với vai trò là KOL, sự nghiệp của cô cũng tiến triển thuận lợi.

Ngoài lùm xùm quảng cáo kẹo Kera không đúng sự thật, Hằng Du Mục từng phải xin lỗi vì phát ngôn quảng cáo một hũ yến 70ml có đến 30g yến tươi nhưng thực tế thực tế chỉ có 0,3g, thậm chí còn nhấn mạnh là yến tổ A5, không phải yến vụn.

Ngày 29/12/2024, Hằng Du Mục cũng bị một kênh TikTok T.H.H tố bán bột củ sen kém chất lượng. Về sản phẩm này, Hằng Du Mục đã đưa ra phản hồi chính thức vào ngày 16/2/2025.

Quang Linh Vlog là ai?

Những hình ảnh từng khiến cộng đồng mạng yêu quý Quang Linh Vlog. Ảnh . Ảnh: Quang Linh Vlogs

Quang Linh Vlog tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, quê tại Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp phổ thông vào năm 2016, Quang Linh quyết định đi xuất khẩu lao động tại Luanda - thủ đô Angola, một quốc gia châu Phi.

Lúc đó, Quang Linh Vlog làm thợ xây, sau đó chuyển qua hoạt động phát triển xưởng làm nước đá. Cuối năm 2018, sau một thời gian tích lũy được vốn, Linh chuyển sang kinh doanh thêm các sản phẩm giày dép, quần áo và bắt đầu quay những video.

Các video của Quang Linh Vlog phản ánh chính cuộc sống hằng ngày của anh và những người bạn tại Angola, từ làm việc đến vui chơi, thu hút được đông đảo sự yêu mến của cộng đồng mạng.

Thời gian ở Angola, Quang Linh đã có nhiều đóng góp, xây dựng cho cuộc sống của người dân nơi đây. Linh bỏ tiền tổ chức những bữa ăn không đồng, phát gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ họ.

Khi xưởng đá ăn nên làm ra và kênh YouTube tạo lợi nhuận, Linh lập nhóm 9 người, gồm 4 người Việt, 5 người Angola, lấy tên "Team châu Phi", dần tổ chức các dự án thiện nguyện quy mô lớn hơn cho người dân bản địa.

Nhận thấy làng Sanzala chưa từng được dùng nước sạch, nhóm quyên góp tiền thuê thợ khoan giếng để tạo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Thấy dân không có điện, họ lắp hệ thống điện mặt trời, kéo đường dây đến từng nhà.

Anh đã dành hai năm cùng nhóm để xây sửa trường học, đến từng nhà vận động người dân, cho 5.000 trẻ em đến lớp. Đặc biệt, Linh còn giúp đỡ người dân Angola trồng lúa nước. Những việc làm thiện nguyện của Quang Linh Vlog đã được cộng đồng mạng rất yêu quý.

Mọi người đều yêu quý và ghi nhận về Quang Linh Vlog, một chàng trai chất phác, giản dị, có tấm lòng ấm áp và nụ cười rạng ngời.

Năm 2022, Linh về nước thăm nhà sau 6 năm xa xứ. Quang Linh Vlog tiếp tục các hoạt động từ thiện trong nước.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029, được tổ chức vào tháng 10/2024, Quang Linh Vlog là đại diện cho khối kiều bào tại Angola tham dự. Đồng thời, YouTuber 9X còn được hiệp thương cử làm Ủy viên T.Ư MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tuy nhiên, sau khi "dấn thân" vào các hoạt động quảng cáo, chào bán các sản phẩm Quang Linh Vlog đã dính đến không ít các lùm xùm, chê trách vì "thổi phồng công dụng của sản phẩm".

Và sau khi trở thành thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt cùng với Hằng Du Mục, cho ra đời viên kẹo rau củ Kera, Quang Linh Vlog đã dẫn tới các sai phạm gây bức xúc dư luận và khiến các cơ quan chức năng phải vào cuộc.