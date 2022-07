Top 10 chiếc xe điện rẻ nhất năm 2022 tại Mỹ

10. Peugeot e-208 (36.515 USD)

Peugeot e-208 là một chiếc xe có thiết kế thông minh, sẽ thu hút nhiều đối tượng người mua. Nó trông giống như một chiếc hatchback thông thường, điều này khiến nhiều người nhận thấy chiếc xe có thể trở thành một sự thay thế cho các phương tiện hiện tại của họ.

Phạm vi hoạt động của Peugeot e-208 là 225 dặm (362,1 km), nhờ vào pin 50 kWh. Sử dụng bộ sạc 100 kW có sẵn trên bản tiêu chuẩn, xe sẽ sạc từ 10-80% pin trong 27 phút.

9. Honda E (34.000 USD)

Honda E một chiếc super mini chạy điện lấy cảm hứng từ phong cách hoài cổ. Đáng nói, đây sẽ là chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản. Nó có thể đủ chỗ cho 4 người lớn dù sở hữu kích thước nhỏ gọn.

Phiên bản cấp thấp nhất sẽ có công suất 136 mã lực, trong khi phiên bản tùy chọn cao cấp hơn sẽ sở hữu tạo ra sức mạnh 154 mã lực. Chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 8,3 giây. Dù con số này có thể đáng khen, giới mộ điệu tại Mỹ vẫn tỏ ra hơi thất vọng về tốc độ mà họ mong đợi từ một chiếc EV. Ngoài ra, Honda E chỉ có thể di chuyển 137 dặm (220,4 km) cho một lần sạc.

8. Hyundai Kona Electric (34.000 USD)

Hyundai Kona Electric là một chiếc crossover khá phong cách và có phạm vi hoạt động tốt để thu hút người mua. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị pin 39 kWh, giúp thương Hàn Quốc có thể di chuyển 189 dặm (304,1 km) cho một lần sạc. Nếu chọn pin 64 kWh đắt tiền hơn, con số này sẽ lên tới 300 dặm (482,8 km).

Cả hai tùy chọn pin đều có khả năng sạc nhanh, giúp chiếc xe có thể sạc từ 10-80% pin chỉ trong 48 phút bằng bộ sạc 50 kW.

7. Mini Electric (30.750 USD)

Mini có kích thước nhỏ gọn và lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển đã được cập nhật vào năm 2021. Chiếc xe đã được nâng cấp một hệ thống thông tin giải trí cải tiến với hàng loạt chức năng có tính cá nhân hóa hơn. Nó sở hữu tốc độ đúng với kỳ vọng của nhà sản xuất khi có thể tăng tốc từ 0-96 km/h với khoảng 7 giây.

Thương hiệu Anh sử dụng pin 32,6kWh, chỉ có thể lăn bánh 140 dặm (225 km) cho một lần sạc. Với khả năng sạc nhanh, chiếc xe có thể nạp đầy pin lên khoảng 80% pin trong một giờ.

6. Nissan Leaf (27.400 USD)

Là một trong những chiếc EV nhỏ gọn, Nissan Leaf hiện đã ở thế hệ thứ 2 và gần đây được nâng cấp một số chi tiết. Đáng chú ý, với phạm vi hoạt động 200 dặm (321,8 km), chiếc xe có thể sẽ thu hút nhiều người mua có nhu cầu sử dụng ô tô thường xuyên.

Mẫu xe rẻ nhất có tên là Leaf S và được trang bị động cơ điện 147 mã lực, bộ pin 40,0 kWh. Nó có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong khoảng 7,4 giây.

5. Vauxhall/Opel Corsa-e (26.362 USD)

Corsa-e là một chiếc hatchback kiểu dáng truyền thống khác cung cấp hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, cấu hình năm cửa khiến nó là một lựa chọn rất thiết thực.

Cung cấp sức mạnh cho Corsa-e là một động cơ điện 136 mã lực. Nó có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong khoảng 8 giây trước khi tiếp tục đạt tốc độ tối đa 93 dặm/giờ (149,6 km/h). Pin 50 kWh của xe cung cấp phạm vi hoạt động 222 dặm (357,2 km/h), điều này sẽ làm hài lòng hầu hết người mua.

4. Renault Zoe (26.000 USD)

Renault Zoe chạy hoàn toàn bằng điện có tiến bộ đáng kể so với phiên bản gốc. Hiện tại, phạm vi hoạt động của chiếc xe đạt 245 dặm (394,2 km) nhờ vào việc sử dụng một bộ pin 52 kWh.

Động cơ có tên "R110" của Zoe có thể sản sinh ra công suất 108 mã lực. Điểm trừ của chiếc xe đến từ khả năng tăng tốc, nó chỉ có thể chuyển từ trạng thái tĩnh sang 96 km/h trong khoảng 11 giây.

3. Smart EQ ForTwo/ForFour (25.767)

Một trong những mẫu xe thành phố đáng chú ý và dễ dàng nhận biết tại Mỹ nhất hiện nay là nhãn hàng Smart EQ. Trên thực tế, thương hiệu này chỉ cung cấp các sản phẩm chạy hoàn toàn bằng điện từ năm 2020 và có sẵn ở cả cấu hình hai và bốn chỗ như tên gọi của chúng.

Nhìn chung, cả hai phiên bản bốn chỗ và hai chỗ đều chưa thực sự thực dụng. Phạm vi hoạt động của For Four chỉ có thể lăn bánh 81 dặm (130,3 km) trong khi For Two chỉ có phạm vi hoạt động nhiều hơn 2 dặm. Điểm đáng chú ý duy nhất ở phiên bản For Two nằm ở phần mái che có thể chuyển đổi sang mui trần.

2. Seat Mii Electric (23.914 USD)

Seat Mii nhỏ gọn là lựa chọn hợp lý thứ hai trong danh sách này. Chiếc xe có kiểu dáng thân hình hộp rất cơ bản nhưng thực dụng, đảm bảo không một chút không gian nào bị lãng phí.

Mii chạy điện được trang bị pin 36,8 kWh, có phạm vi hoạt động đạt 160 dặm (257,4 km). Nhiều người mua xe cho rằng đây là một lựa chọn có giá trị và phù hợp với nhiều kiểu sử dụng.

1. Fiat 500 Electric (16.311 USD)

Lựa chọn rẻ nhất trong danh sách là Fiat 500 chạy hoàn toàn bằng điện. Chiếc xe đô thị phiên bản động cơ đốt trong đã đạt được thành công về doanh số bán hàng lớn kể từ khi ra mắt trở lại năm 2007. Đáng nói, ở sản phẩm chạy hoàn toàn bằng điện, sản phẩm này được cho là tốt hơn so với "người tiền nhiệm" chạy xăng.

Phiên bản tiêu chuẩn đi kèm với pin 24 kWh tương đối nhỏ, cung cấp 93 mã lực cho chiếc xe. Ở phiên bản cao cấp nhất, nó chỉ đạt 115 mã lực, nhưng đây là tùy chọn rẻ nhất trên thị trường. Đối với những ai sử dụng phiên bản đắt tiền, chiếc xe sẽ đạt phạm vi hoạt động lên khoảng 200 dặm (321,8 km).

Theo Tiền Phong