Trả giá: Hàng loạt thương hiệu quốc tế cắt hợp đồng với siêu sao Hàn Quốc Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun, một trong những cái tên hàng đầu trong ngành giải trí Hàn Quốc, đã bác bỏ cáo buộc do một kênh YouTube nổi tiếng với tin tức chính trị đưa ra hồi đầu tháng Ba, rằng anh đã bắt đầu mối quan hệ với Kim Sae-ron, 24 tuổi, khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Những cáo buộc này đã gây ra một làn sóng chỉ trích trực tuyến đối với Kim Soo Hyun, làm nổi bật sự giám sát chặt chẽ mà các ngôi sao hàng đầu phải đối mặt trong ngành giải trí trị giá hàng tỷ USD và có nhiều rủi ro của Hàn Quốc.

Công ty quản lý tài năng của anh, Goldmedalist, cho biết mặc dù hai diễn viên đã có mối quan hệ, nhưng mối quan hệ này diễn ra khi cả hai đều đã trưởng thành, theo Chosun Ilbo, một trong những tờ báo có uy tín của Hàn Quốc.

Kim Sae-ron trước đây cũng được Goldmedalist quản lý, nhưng hợp đồng của cô không được gia hạn vào năm 2022, theo Reuters.

Ngôi sao trẻ Kim Sae-ron được phát hiện đã chết tại nhà riêng vào tháng Hai, gần 2 năm sau khi cô rút lui khỏi sự chú ý của công chúng sau khi bị kết tội lái xe khi say rượu, khiến công chúng phản ứng dữ dội và tổn hại đến danh tiếng.

Không có dấu hiệu nào cho thấy có hành vi gian dối và các cảnh sát đang điều tra hoàn cảnh dẫn đến cái chết của cô, một viên chức cảnh sát nói với CNN vào tháng trước.

Hậu quả gần đây đã nhanh chóng xảy ra với Kim Soo Hyun, người được biết đến với vai chính trong một số bộ phim và chương trình truyền hình có doanh thu cao, bao gồm loạt phim từng đoạt giải thưởng "It's Okay to Not be Okay" và "My Love from the Star".

Prada, công ty vừa công bố việc bổ nhiệm anh làm đại sứ thương hiệu vào tháng 12, đã xác nhận trong tuần này rằng hợp đồng đã kết thúc. "Chúng tôi đã quyết định chấm dứt hợp tác giữa Prada và Kim Soo Hyun" - thương hiệu xa xỉ này ra tuyên bố cho biết.

Dinto, một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu, đã đăng trên Instagram vào thứ Hai rằng họ đã "quyết định chấm dứt hợp đồng người mẫu quảng cáo với Kim Soo Hyun".

Họ đã trích dẫn "cuộc tranh cãi gần đây" cho quyết định của mình, nói rằng họ cảm thấy sẽ "không khả thi" để thực hiện hợp đồng hiện tại của Kim Soo Hyun sau khi xem xét tuyên bố của công ty quản lý của anh.

Theo Chosun Ilbo, các thương hiệu Hàn Quốc khác cũng đã tự tách mình ra, một số đã xóa hình ảnh của Kim Soo Hyun khỏi các tài liệu quảng cáo của họ. Kim, một trong những gương mặt dễ nhận biết nhất của Hàn Quốc với lượng người hâm mộ đông đảo trong và ngoài nước, đã đại diện cho hơn 10 thương hiệu trước khi tranh cãi nổ ra, tờ báo đưa tin

Kim Sae-ron là một diễn viên tài năng đã trở thành ngôi sao sau khi làm diễn viên nhí, nhưng sự nghiệp của cô đã đình trệ sau khi cô bị tai nạn xe hơi ở thủ đô Hàn Quốc vào năm 2022. Vào tháng 4/2023, một tòa án ở Seoul đã tuyên cô có tội lái xe khi say rượu. Cô đã tránh được án tù nhưng bị phạt khoảng 14.000 USD.

Trong một tuyên bố vào thứ Ba, luật sư của gia đình cô đã cáo buộc Kim Soo Hyunđưa ra "tuyên bố sai sự thật" và gây ra "thêm đau khổ". Gia đình nói thêm rằng họ đang xem xét các hành động pháp lý có thể xảy ra.

Cái chết của Kim Sae-ron đã khơi dậy sự đồng cảm của cả nước. Nó cũng đã khơi dậy lại những cuộc trò chuyện về áp lực đặt lên các ngôi sao Hàn Quốc, làn sóng dư luận có thể quay lưng lại với họ nhanh như thế nào và điều đó có thể gây tổn hại như thế nào đến sức khỏe tâm thần của họ.

Những cuộc tự vấn tương tự đã diễn ra sau cái chết của những thần tượng K-pop trẻ tuổi khác và các diễn viên K-drama, bao gồm cựu người mẫu và diễn viên Song Jae-lim, thành viên nhóm nhạc nam ASTRO Moon Bin, ca sĩ kiêm diễn viên Sulli và nghệ sĩ biểu diễn Goo Hara.

Công chúng thường theo dõi sát sao đối với các ngôi sao Hàn Quốc và có những kỳ vọng không khoan nhượng đối với ngoại hình và hành vi của họ — đến mức những người nổi tiếng đã bị chỉ trích vì những hành vi sai trái như hút thuốc hoặc uống rượu.