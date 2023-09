Trái cây ngoại giá rẻ bất ngờ

Nhiều mặt hàng tăng đột biến

Báo cáo thị trường xuất nhập khẩu nông - lâm - thủy sản của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) về một số thị trường chủ lực và mặt hàng chủ lực trong tháng 6-2023 cho thấy có nhiều mặt hàng rau quả tăng đột biến.

Riêng thị trường Mỹ, trong tháng này, Việt Nam đã nhập 5,2 triệu USD cherry, tăng 190% so với tháng 5 và tăng 62% so với tháng 6 năm ngoái; hạt dẻ nhập 17,7 triệu USD, 90,5% so với tháng 6 năm ngoái.

Thị trường Trung Quốc, chỉ trong tháng 6 Việt Nam đã nhập 9 triệu USD cà rốt, tăng 72,5% so với tháng 5 và tăng 27,5% so với tháng 6-2022; lê nhập 2,1 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường Hàn Quốc, tháng 6 nhập 140.000 USD nho, tăng 780,2% so với tháng 5 và tăng 51,7% so với tháng 6-2022.