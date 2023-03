Trung tâm TP.HCM tấp nập du khách quốc tế

Theo Sở Du lịch TP.HCM, tính riêng tháng 2, khách quốc tế đến TP.HCM gần 320.000 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2022, khách du lịch nội địa là 2,6 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 12.984 tỉ đồng, tăng 115,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng thu du lịch 2 tháng đầu năm ước đạt 21.234 tỉ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ.