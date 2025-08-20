Hà Nội “thật kỳ lạ và tuyệt vời” trong mắt nhà báo Anh

Nhà báo Anh viết, nhiều người chọn Hà Nội là điểm dừng chân đầu tiên khi khám phá Việt Nam, trước khi di chuyển tới các địa danh nổi tiếng khác như vịnh Hạ Long hay Hội An. Ông mô tả thủ đô Việt Nam như một đô thị mang “nét duyên dáng hỗn loạn”, với những con phố đông đúc xe máy, khu phố cổ nhộn nhịp và nền ẩm thực phong phú.

Dạo quanh Hồ Gươm bằng xích lô. (Ảnh: Internet)

Samuel Fishwick ấn tượng và dành phần lớn thời gian ở khu phố cổ, nơi dễ dàng đi bộ và ngập tràn điều thú vị để khám phá.

Ông nhấn mạnh, điều khác thường là các cửa hàng ở khu phố cổ hình thành những “độc canh” với cả con phố toàn cửa hàng thiếc, hoặc toàn cửa hàng quần áo, vải vóc hoặc một con phố khác lại toàn cửa hàng đồ chơi...

"Tôi được kể rằng, thời xa xưa, trong nhiều thế kỷ, những người thợ thủ công từ các làng xa xôi đã đi hàng chục cây số để mang sản phẩm của họ đến kinh đô để bán. Họ ít ngại việc mở cửa hàng bán cùng một loại mặt hàng ở cạnh nhau", Fishwick viết.

Nhà báo Anh nhấn mạnh, đến Hà Nội, trải nghiệm một tour ẩm thực đường phố là điều bắt buộc. "Chúng tôi thường chỉ tiêu tốn khoảng 60.000–70.000 đồng (khoảng 2,5 bảng Anh) cho một món ăn đường phố và thường chỉ một món là đã đủ no căng và thấy hài lòng", Fishwick khẳng định.

Nhà báo Anh cũng điểm qua những trải nghiệm đặc sắc ở Hà Nội như dạo quanh Hồ Gươm vào buổi sáng sớm và được nghe sự tích về nơi đây.

"Người ta kể rằng từng có một con rùa khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước, lấy lại thanh gươm mà các vị thần đã ban cho nhà vua để đánh bại quân xâm lược phương Bắc", Fishwick viết và đùa rằng, ông đã cố gắng tìm kiếm bóng dáng của "cụ" rùa ở Hồ Gươm nhưng không thấy.

Nhà báo Anh cũng dành lời khen những quán cafe ở Hà Nội - với cafe ngon, không gian đẹp và thậm chí các món ăn phụ trong menu cũng rất tuyệt.

Cafe Việt Nam khiến nhà báo Anh mê đắm. Ảnh Daily Mail.

Fishwick còn chia sẻ ấn tượng với "Phố đường tàu" ở Hà Nội.

"Với những lồng chim treo lủng lẳng trên trần các quán cà phê dọc theo đường ray, “Phố đường tàu” là một địa điểm độc đáo để ăn trưa. Hãy gọi một cốc bia và chờ đoàn tàu lướt qua từ ga Hà Nội", nhà báo Anh viết.

Nhà báo Anh ấn tượng phố cafe đường tàu ở Hà Nội. Ảnh Daily Mail.

Về lưu trú, ông gợi ý nhiều lựa chọn khách sạn, từ những khu nghỉ dưỡng cao cấp cho tới các nhà nghỉ nhỏ xinh nằm trong khu phố cổ, phù hợp với sở thích khác nhau của du khách.

Cuối cùng, nhà báo nhấn mạnh Hà Nội là một thành phố lý tưởng để “ăn, ở và trải nghiệm”. Ông kết luận: “Hà Nội thật kỳ lạ và tuyệt vời” – một điểm đến vừa cuốn hút vừa khó quên với bất kỳ ai đặt chân tới. "Đây là một trong những nơi tôi yêu thích nhất trên Trái Đất", ông nhấn mạnh.