Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đón thêm nhiều hãng hàng không mới chuyển khai thác

Vietnam Airlines Group chính thức sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 19/8, đại diện Vietnam Airlines Group cho hay toàn bộ các chuyến bay nội địa của đơn vị (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã chính thức được chuyển khai thác sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, đợt chuyển đổi lần này bao gồm toàn bộ chuyến bay nội địa của Pacific Airlines và Vasco, cùng các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines trên các đường bay giữa TP.HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau. Việc tập trung toàn bộ hoạt động khai thác nội địa tại nhà ga hiện đại giúp Vietnam Airlines Group đồng bộ quy trình phục vụ, thay cho việc khai thác song song tại hai nhà ga như trước đây.

Đại diện các hãng hàng không lưu ý hành khách tại nhà ga T3, khách đi máy bay hãng Vietnam Airlines sẽ làm thủ tục tại các quầy từ số 56 đến 109. Hành khách của Pacific Airlines dự kiến làm thủ tục tại các quầy từ số 11 đến 18; hành khách của Vasco và các chuyến bay của Vietnam Airlines trên đường bay giữa TP.HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau sẽ làm thủ tục tại các quầy từ số 19 đến 24. Ngoài ra, 22 kiosk check-in tự động được bố trí tại nhà ga giúp hành khách của cả ba hãng chủ động và tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục.

Toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã được chuyển khai thác sang nhà ga T3. Ảnh: TIA

Đáng chú ý, trong thời gian đầu chuyển đổi, từ 19/8 đến 30/9/2025, Vietnam Airlines Group sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ đổi vé đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thay đổi nhà ga. Đại diện hãng khuyến nghị hành khách kiểm tra kỹ thông tin nhà ga khởi hành được in trên vé, tìm hiểu sơ đồ nhà ga T3, lưu ý quan sát biển chỉ dẫn nếu có nối chuyến giữa các nhà ga và liên hệ nhân viên mặt đất khi cần hỗ trợ.

Trước đó, từ ngày 17/5, Vietnam Airlines đã chỉnh thức chuyển đổi toàn bộ khai thác các đường bay nội địa của hãng sang nhà ga T3. Ngoài ra, một hãng hàng không khác là Bamboo Airways cũng đã chính thức chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa đi/ đến sân bay Tân Sơn Nhất sang nhà ga T3 từ ngày 18/8.

Vietnam Airlines Group sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ đổi vé đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thay đổi nhà ga. Ảnh: TIA

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ngày 19/8, nhà ga T3 khai thác 212 chuyến bay, trong đó 106 chuyến bay đi và 106 chuyến bay đến. Tổng số khách trong hôm nay là 29.431 lượt, trong đó 14.219 hành khách đi và 15.212 hành khách đến.

Tính tổng lượng khai thác 3 nhà ga T1, T2, T3 với số chuyến bay dự kiến hôm nay là 667 chuyến, trong đó 334 chuyến bay đi và 333 chuyến bay đến. Tổng số khách dự kiến hôm nay là 101.691 lượt, trong đó 50.776 hành khách đi và 50.915 hành khách đến