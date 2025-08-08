Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có thêm “tân binh” vào khai thác

Hãng hàng không mới sẽ khai thác tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 8/8, Bamboo Airways cho biết dự kiến từ 0 giờ ngày 18/8 hãng sẽ chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa từ nhà ga T1 sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Được biết, một số đại lý đã nhận được thông báo chuyển đổi nhà ga đến hành khách khi đặt vé. Hãng cũng lưu ý hành khách cần ghi nhớ khi khởi hành từ Tân Sơn Nhất: làm thủ tục check-in tại nhà ga T3 thay vì nhà ga T1 như trước đây. Đến Tân Sơn Nhất, khách nhận hành lý tại khu ga đến T3.

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đang khai thác chuyến bay của hãng Vietnam Airlines. Ảnh: TIA

Để chuẩn bị cho kế hoạch chuyển đổi, Bamboo Airways cho biết đã bố trí lực lượng nhân viên mặt đất cùng hệ thống bảng biển chỉ dẫn trong nhà ga T3 để hỗ trợ hành khách trong giai đoạn chuyển đổi. Hãng khuyến cáo hành khách nên nắm thông tin chi tiết và hướng dẫn được cập nhật thường xuyên trên các kênh chính thức của hãng như website và fanpage.

Từ ngày 17/5, Vietnam Airlines đã chỉnh thức chuyển đổi toàn bộ khai thác các đường bay nội địa của hãng sang nhà ga T3. Riêng đối với các chuyến bay của VietJet Air, Pacific Airlines, Vasco, Vietravel Airlines, Bamboo Airways và và các chuyến bay khai thác bằng tàu bay ATR72 mang số hiệu Vietnam Airlines đối với các đường bay Côn Đảo, Cà Mau và Rạch Giá vẫn tiếp tục khai thác tại nhà ga T1.

Trước đó, Cục Hàng không khuyến cáo hành khách đi máy bay tại nhà ga T3 cần chú ý những điều quan trọng sau để không nhỡ chuyến, ảnh hưởng lịch trình di chuyển.

Cụ thể, hành khách cần ga hành khách T3 trước 2 tiếng; chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân và kiểm tra hành lý đúng quy định trước khi làm thủ tục lên tàu bay; Khuyến khích hành khách làm thủ tục check-in online trước khi đến sân bay hoặc sử dụng quầy kiosk check-in để tiết kiệm thời gian.