Nhà hàng Michelin ở Anh gây bất ngờ với thực đơn nước đóng chai
V.N (Theo CNN)
19/08/2025 6:36 PM (GMT+7)
Nhà hàng La Popote gắn sao Michelin ở Anh mang đến cho thực khách lựa chọn gần 140 loại rượu vang. Nhưng nay, La Popote đang thực hiện một bước đi táo bạo để chiều lòng những vị khách sành sỏi không uống rượu: giới thiệu hẳn một thực đơn nước đóng chai.
Người Pháp vốn nổi tiếng với niềm đam mê rượu vang hảo hạng. La Popote – một nhà hàng phong cách Pháp ở miền bắc nước Anh – cũng không ngoại lệ.
Nhà hàng được ghi danh trong Cẩm nang Michelin tại hạt Cheshire này mang đến cho thực khách lựa chọn gần 140 loại rượu vang. Nhưng nay, La Popote đang thực hiện một bước đi táo bạo để chiều lòng những vị khách sành sỏi không uống rượu: giới thiệu hẳn một thực đơn nước đóng chai.
Từ thứ Sáu, thực khách sẽ có thể chọn giữa ba loại nước tĩnh (still water) và bốn loại nước có ga, bên cạnh nước máy miễn phí.
La Popote đang bắt nhịp xu hướng toàn cầu giảm tiêu thụ đồ uống có cồn. Ví dụ, theo một khảo sát Gallup năm ngoái, 58% người trưởng thành ở Mỹ uống rượu, giảm so với mức 67% năm 2022. Ngày càng nhiều người Mỹ từ bỏ rượu, dù là tạm thời hay vĩnh viễn, trong khi nhiều nhà hàng mở rộng danh mục cocktail không cồn, còn các “quán bar tỉnh táo” và cửa hàng chuyên bán đồ uống không cồn ngày càng trở nên phổ biến.
Bếp trưởng Joseph Rawlins - người sáng lập và điều hành La Popote cùng bạn đời người Pháp Gaëlle Radigon, cho biết ý tưởng này ban đầu đến từ Doran Binder, người đã cung cấp nước uống “nhà hàng” cho La Popote dưới thương hiệu Crag Spring Water. Binder, một chuyên gia nếm nước được chứng nhận bởi Fine Water Academy, đã gợi ý về thực đơn nước từ 3 năm trước.
Ban đầu họ thấy đó là ý tưởng kỳ cục, mhưng khi Binder mời hai chủ nhà hàng tới nếm thử tại “quán bar nước” mà ông sở hữu ở Peak District - một công viên quốc gia ở miền trung bắc nước Anh - họ đã thay đổi suy nghĩ.
“Trải nghiệm ấy thực sự mở mang đầu óc” - Rawlins nói, cho rằng “nước không chỉ đơn giản là nước”.
Trong lần nếm thử đầu tiên, họ thử 5 đến 6 loại nước khác nhau. “Rồi chúng tôi làm một lần nếm khác với đúng những loại nước ấy nhưng kết hợp cùng một số món ăn - như phô mai Manchego, phô mai Comté, sôcôla, thịt nguội Parma, ôliu. Giống như rượu vang, hương vị thay đổi hẳn”.
Theo Binder, La Popote là nhà hàng đầu tiên ở Anh phục vụ thực đơn nước, và cũng chỉ nằm trong số ít trên thế giới.
Binder đã tuyển chọn thực đơn nước cho La Popote, gồm nhiều loại từ khắp châu Âu như Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Giá dao động từ 5 bảng Anh (6,8 USD) cho một chai lớn thương hiệu Crag của ông, đến 19 bảng (26 USD) cho The Palace of Vidago - một loại nước có ga của Bồ Đào Nha.
“Theo dõi hàm lượng khoáng chất trong nước là yếu tố quyết định mùi vị” - Binder giải thích. Chỉ số đó gọi là Tổng chất rắn hòa tan (TDS).
Dòng sản phẩm tại La Popote trải rộng từ mức 14 TDS trong nước khoáng có ga Lauretana (Italy) đến 3.300 trong nước Vichy Celestins (Pháp).
Nước Pháp ban đầu có vị khá mặn, Rawlins cho biết. “Nhưng khi uống cùng món mặn như thịt nguội Parma, cả hai lại cân bằng tự nhiên. Nước không còn mặn nữa mà hương vị của thịt còn đọng lại lâu hơn trong miệng”.
Rawlins cũng nhấn mạnh cách phục vụ rất quan trọng: “Chúng tôi khuyến nghị uống ở nhiệt độ phòng với đá và một lát chanh. Nước cũng như rượu - quá lạnh sẽ giết chết toàn bộ hương vị”.
Theo Rawlins, thực đơn nước đem lại cho thực khách “một chiều kích mới”, nhất là khi “ngày càng nhiều người giảm uống rượu”.
Binder, người chưa từng uống rượu, đồng tình: “Ngày càng có nhiều người không uống rượu như tôi. Tôi là người rất mê ẩm thực, và mỗi khi tới nhà hàng họ luôn đưa cho tôi thực đơn rượu vang - thứ chẳng bao giờ khiến tôi quan tâm.
“Nhưng đưa cho tôi một thực đơn nước, thì giờ đây bạn đã mở ra cả một nguồn doanh thu mới. Nó hấp dẫn các nhà hàng, và cũng hấp dẫn ngày càng nhiều người quan tâm đến sức khỏe. Tất cả rốt cuộc đều là trải nghiệm ẩm thực tinh tế”.
