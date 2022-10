Từ 11 đến 17/10, có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 8-14/10, Bắc Bộ trời lạnh, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, dông, cục bộ có mưa to.

Diễn biến thời tiết từ ngày 8-14/10: Khu vực Bắc Bộ, ngày và đêm 9/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 10-14/10, không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Từ đêm 9-10/10 trời lạnh, vùng núi trời rét; từ ngày 11-14/10 trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 8-9/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; gần sáng và đêm 9/10, có mưa vừa, có nơi mưa to. Từ ngày 10-14/10, không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ. Từ đêm 9-10/10 trời lạnh; từ ngày 11-14/10 trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Khu vực Trung Bộ, ngày 8/10 có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc cục bộ có mưa to. Từ ngày 9-11/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Từ đêm 9-10/10, khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh. Từ ngày 12-14/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dông; khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ ngày 13-14/10 có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 8-12/10, chiều và tối có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn.

