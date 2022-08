Tương lai thị trường kim loại quý trước những diễn biến lớn của kinh tế vĩ mô

Thị trường kim loại quý đang dần lấy lại động lực tăng giá khi các nhà đầu tư cho rằng tần suất tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ chậm lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, kiềm chế lạm phát là một hành trình dài hơi tiềm ẩn nhiều rủi ro về suy thoái kinh tế. Do đó, mặc dù có sự khởi sắc, đà phục hồi của nhóm kim loại quý vẫn sẽ vấp phải nhiều rào cản vĩ mô trong tương lai.

Sau khi trải qua một đợt bán tháo tương đối mạnh trước đó, hiện tại đang là thời điểm quan trọng để bạc và bạch kim đón nhận lực mua quay trở lại. Theo MXV, cuộc họp tiếp theo gần nhất của FED sẽ diễn ra vào 21/09 tới đây và thị trường sẽ có một khoảng thời gian để đánh giá về sức khỏe của nền kinh tế. Do đó, nhiều khả năng nhóm kim loại quý sẽ không còn chịu áp lực bán quá mạnh như các tháng trước đó. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của nhiều nhà đầu tư trong bối cảnh lo ngại về triển vọng kinh tế vẫn sẽ khó có thể cho giá bạc và bạch kim đà phục hồi quá mạnh.

Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), chỉ số MXV-Index kim loại vẫn đang ở mức điểm thấp hơn khoảng 14% so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, mức điểm đang dần phục hồi trở lại trong khoảng hơn 1 tuần gần đây, trong đó, nhóm kim loại quý đang ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc đáng kể.

Tuy nhiên, thị trường lao động tại Mỹ đang được đánh giá là tương đối chặt chẽ, với tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp 3,6% kể từ tháng 3 cho tới nay. Điều này là căn cứ cho các lập luận của FED khi cho rằng nền kinh tế Mỹ có thể thích ứng với mức lãi suất cao hơn trong tương lai. Mới đây nhất, chỉ số quản lý mua hàng PMI phi sản xuất của Viện Quản lý cung ứng Mỹ trong tháng qua bất ngờ tăng so với kỳ vọng giảm của thị trường. Trong khi đó, PMI sản xuất tiếp tục trên ngưỡng 50 và chỉ suy giảm nhẹ so với tháng 6, vẫn cho thấy năng lực mở rộng của các nhà máy. Do đó, nhiều khả năng dữ liệu về số người có việc ngoài ngành nông nghiệp trong tháng 7 vẫn sẽ ở mức không quá tiêu cực, và có thể tốt hơn con số dự báo 250.000 người. Giá vàng, bạc và bạch kim nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận được động lực tăng giá trong các phiên sắp tới.

Mặc dù vậy, khi nền kinh tế Mỹ vẫn chưa quá tiêu cực, đồng nghĩa với việc FED sẽ có thêm không gian thắt chặt tiền tệ hơn nữa. Mới đây, các quan chức FED đang liên tục cho thấy những bình luận cứng rắn khẳng định cam kết chống lại lạm phát. Bên cạnh đó, các quốc gia khác vẫn đang gắn chặt với mục tiêu kiểm soát giá cả leo thang. Điển hình là mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vào tối qua. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1995 đối với quốc gia này và Chính phủ đồng thời cảnh báo về nguy cơ suy thoái có thể bắt đầu từ cuối năm nay. Như vậy, bài toán về lãi suất vẫn sẽ tạo ra những rào cản lớn cho đà bứt phá mạnh mẽ của giá kim loại quý trong thời gian tới.