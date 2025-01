Quyết định này đánh dấu sự khác biệt so với xu hướng ngày càng tăng của các lãnh đạo công nghệ nổi bật ở Mỹ tham dự các sự kiện chính trị có ý nghĩa quốc gia.

Điều đó khiến Nvidia trở thành một ngoại lệ trong số các công ty công nghệ có giá trị nhất, khi hầu hết họ đều cử những người đồng sáng lập hoặc CEO đến sự kiện. Trong số đó có thể kể đến CEO Apple Inc Tim Cook và đồng sáng lập Amazon.com Inc Jeff Bezos, cũng như người đứng đầu Tesla Inc Elon Musk, một đồng minh thân cận của ông Trump.

Ông Jensen Huang sẽ không dự lễ nhậm chức của ông Trump. Ảnh: Bloomberg.

Ưu tiên ông Jensen Huang tập trung ở Đông Á

Theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, ông Huang sẽ dành cả tuần ở Đông Á, như thường lệ vào dịp Tết Nguyên Đán, một thời gian có ý nghĩa văn hóa đặc biệt đối với nhiều người trong khu vực. Ông Huang, người sinh ra ở Đài Nam, Đài Loan, thường kết hợp các chuyến thăm của mình với mùa lễ hội để giao lưu với các đối tác và bên liên quan toàn cầu của Nvidia.

Việc vắng mặt trong lễ nhậm chức không phải là điều bất thường đối với ông Huang. Nguồn tin xác nhận rằng ông chưa bao giờ tham dự lễ nhậm chức tổng thống Mỹ, nhấn mạnh sự tập trung của ông vào trách nhiệm doanh nghiệp và duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của Nvidia tại thị trường châu Á.

Sự phát triển toàn cầu của Nvidia giữa những biến động chính trị

Quyết định của ông Huang diễn ra khi Nvidia tiếp tục củng cố vị thế thống trị trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán hiệu suất cao. Công ty này đã dẫn đầu cuộc cách mạng AI, và các bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến của họ đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc các ngành công nghiệp trên toàn cầu.

Một phần lớn thành công của Nvidia được xây dựng trên mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác sản xuất ở Đông Á, bao gồm Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC).

Sự hiện diện của ông Huang tại khu vực này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ vững mạnh với các đối tác chính, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi chuỗi cung ứng bán dẫn đang thu hút sự chú ý lớn từ các vấn đề địa chính trị và kinh tế.



Trong khi các lãnh đạo công nghệ khác đã tham gia công khai vào các sự kiện chính trị, quyết định của ông Huang làm nổi bật các phương thức tiếp cận đa dạng mà các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp áp dụng trong việc cân bằng giữa cam kết kinh doanh toàn cầu và các sự kiện chính trị trong nước.

Các hoạt động toàn cầu của Nvidia, đặc biệt là tại Đông Á, vẫn rất quan trọng đối với thành công của công ty, và chuyến thăm hiện tại của ông Huang có thể nhằm củng cố mối quan hệ này trong dịp Tết Nguyên Đán.

Người đại diện của Nvidia từ chối bình luận ông Huang sẽ ở đâu hoặc liệu có liên lạc với chính quyền mới ở Mỹ hay không.

Đầu tháng này, Huang cho biết ông rất vui khi được gặp ông Trump và "làm mọi thứ có thể để chính quyền này thành công". Nhưng Huang cho biết vào thời điểm đó, ông vẫn chưa được mời đến căn cứ của tổng thống đắc cử tại Mar-a-Lago ở Florida.

Huang cũng cho biết ông mong đợi tân tổng thống sẽ đưa ra ít quy định hơn. "Tôi nghĩ đó là điều tốt" - ông nói. "Là một ngành công nghiệp, chúng tôi muốn hành động nhanh chóng".

Nvidia đang phải đối mặt với một loạt các quy tắc và quy định mới trong những ngày cuối cùng của chính quyền Biden. Các biện pháp bao gồm các bước thắt chặt quyền truy cập vào công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như chip trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu trong ngành của Nvidia, để chúng không rơi vào tay Trung Quốc.

Nvidia đã phản đối lệnh hạn chế xuất khẩu mới được công bố trong tuần này, gọi chúng là "vượt quá giới hạn" và cảnh báo rằng chúng có thể gây ra thảm họa cho ngành công nghệ.

Ned Finkle, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề chính phủ của Nvidia, cho biết vào đầu tuần này: "Như chính quyền Trump đầu tiên đã chứng minh, nước Mỹ chiến thắng thông qua sự đổi mới, cạnh tranh và chia sẻ công nghệ của mình với thế giới - chứ không phải bằng cách rút lui sau bức tường quản lý quá mức của chính phủ".