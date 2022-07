Vì sao kết nối Bluetooth vẫn phổ biến dù mắc nhiều lỗi?

“Tôi vừa yêu lại vừa ghét Bluetooth. Vì khi hoạt động, nó rất tuyệt vời, nhưng khi không hoạt động, nó làm tôi cáu điên," ông Chris Harrison - giáo sư về tương tác giữa người và máy tính tại Đại học Carnegie Melon - cho hay. "Người ta đã hứa sẽ khiến Bluetooth là công nghệ kết mượt mà và dễ sử dụng. Đáng tiếc thay, Bluetooth chưa bao giờ có những điều này”.

Cái tên Bluetooh là sự vay mượn từ tên của một vị vua ở vùng Scandinavia vào vào thế kỉ thứ 9, ông Harald “Răng xanh (Blue tooth)” Gormsson. Harald nổi tiếng vì có một chiếc răng đã chết màu xanh xám trong miệng. Ông có công thống nhất Đan Mạch và Na Uy vào năm 958 sau Công nguyên. Các lập trình viên ban đầu lấy cái tên “Bluetooth” làm biệt danh cho công nghệ kết nối thiết bị lân cận của họ và sau này cái tên "kẹt" lại đó.

Harrison cho biết công nghệ Bluetooth khác với Wi-Fi ở chỗ "phạm vi kết nối khá nhỏ". Cho tới tận giờ kết nối Bluetooth trong nhiều điện thoại và loa di động của người dùng vẫn chỉ có thể hoạt động ở khoảng cách giới hạn.

Tín hiệu Bluetooth truyền qua các dải sóng không cần giấy phép và được mở công khai cho mọi người sử dụng, trái ngược với các dải sóng đã được tư nhân hóa và nằm dưới sự kiểm soát của nhiều công ty viễn thông lớn như AT&T hoặc Verizon.

Điều này có thể giúp cho Bluetooth phát triển và được đón nhận dễ dàng hơn, nhưng nó cũng đi kèm với một cái giá. Bluetooth phải chia sẻ và cạnh tranh với hàng loạt sản phẩm khác sử dụng các dải sóng không cần cấp phép, chẳng hạn thiết bị theo dõi trẻ em, điều khiển từ xa của TV... Các thiết bị này có thể tạo nhiễuvà làm gián đoạn hiệu quả kết nối Bluetooth của người dùng.

Harrison cũng trích dẫn nhiều lý do khác khiến cho vì sao Bluetooth có thể "gây đau đớn bất thường" cho người dùng, bao gồm những lý do về an ninh mạng khi truyền dữ liệu không dây. Ví dụ nếu người dùng thiết lập loa Bluetooth trong một tòa nhà chung cư ở New York, họ sẽ không muốn bất kỳ ai trong bán kính 15m có thể kết nối với nó. Nhưng các nhà sản xuất chưa từng đưa ra giải pháp kết nối hoàn hảo cho người dùng.