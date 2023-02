Việt Nam có thêm 27 bảo vật quốc gia

03/02/2023 8:00 AM (GMT+7)

Chuông chùa Rối, bảo vật quốc gia đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Cụ thể, 27 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia gồm:

Sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê, niên đại: 800.000 năm cách ngày nay; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội có nhiều hiện vật được công nhận bảo vật, là Bộ thành bậc Điện Kính Thiên, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội; đầu rồng thời Trần, thế kỷ thứ 13; bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ thế kỷ 15-16; súng thần công thời Lê Trung Hưng, thế kỷ thứ 17; tượng An Dương Vương năm 1897, đang thờ tại di tích Cổ Loa.

Bộ sưu tập của ông Nguyễn Văn Kính (Hà Nội) có hai hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia là trống đồng Kính Hoa II, thế kỷ 2-1 trước Công nguyên; thạp đồng Kính Hoa, thế kỷ 3-2 trước Công nguyên.

Sưu tập đàn đá Bình Đa, niên đại: Từ 3000 năm cách ngày nay; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai.

Mukhalinga Ba Thê, niên đại: Thế kỷ thứ 6; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang.

Cặp tượng voi đá thành Đồ Bàn ở tỉnh Bình Định được công nhận bảo vật quốc gia. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Cặp tượng voi đá thành Đồ Bàn, niên đại: Nửa sau thế kỷ thứ 12; hiện lưu giữ tại Khu di tích Thành Hoàng Đế, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chuông chùa Rối, niên đại: Nửa cuối thế kỷ thứ 14; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.

Sưu tập vũ khí Trường Giảng Võ, niên đại: Thế kỷ thứ 15 – 18; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội.

Bệ thờ đất nung đền An Xá, niên đại: Khoảng thế kỷ thứ 16; hiện lưu giữ tại đền An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Bộ sưu tập tư nhân An Biên (Hải Phòng) có bốn hiện vật được công nhận bảo vật, gồm: Hai chiếc đĩa gốm men ngọc thời Lý, thế kỷ 11-12; đĩa gốm men lam tím thời Lê sơ, thế kỷ 15; lư hương gốm hoa lam thời Lê sơ, thế kỷ 15; hai đài đồng đốt trầm, nắp tượng nghê, thế kỷ 16-17.

Bắc Ninh có ba hiện vật được công nhận bảo vật là thạp đồng văn hóa Đông Sơn, cách nay 2.200-2.300 năm; bia đá chùa Tĩnh Lự năm 1648; tượng Quan thế âm chùa Cung Kiệm, năm 1449.

Hà Nam có hai hiện vật là trống đồng Tiên Nội 1, văn hóa Đông Sơn; bia chùa Giàu (Ngô gia thị bi), năm 1366.

Ngoài ra, còn nhiều hiện vật khác được công nhận là Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ chùa Phổ Minh, hiện được thờ tại chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Kim sách tấn phong Quốc mẫu Vương Thái phi, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Tượng “Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh”, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Xe tăng T59 số hiệu 377, hiện lưu giữ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.





Đến nay, Việt Nam đã có 264 bảo vật quốc gia. Theo Luật Di sản văn hóa, bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học. Mỗi năm, Thủ tướng xét công nhận bảo vật quốc gia một lần.

