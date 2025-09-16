Việt Nam thành điểm hẹn quốc tế để nông dân- nhà khoa học-chính phủ cùng chung tay kiến tạo tương lai xanh

Các đại biểu đi bộ qua các thửa ruộng sinh thái đa dạng tại tỉnh Hòa Bình trong chuyến tham quan thực địa vào ngày thứ 3 của Hội nghị TPP về Nông sinh thái. Ảnh: Nguyên Hồng/Forestsnews

Diễn đàn thường niên của Mạng lưới Đối tác Chuyển đổi Nông nghiệp Sinh thái (AE-TPP) 2025 đã được tổ chức tại Hà Nội là minh chứng Việt Nam trở thành điểm hẹn quốc tế về nông nghiệp sinh thái.

AE-TPP tập hợp một mạng lưới toàn cầu gồm các đối tác cam kết “làm khoa học theo cách khác”, nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang hệ thống lương thực bền vững bằng cách phối hợp và nhân rộng các sáng kiến nông nghiệp sinh thái trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Năm nay, diễn đàn kết hợp trực tiếp lẫn trực tuyến, quy tụ các tác nhân từ mọi cấp độ của hệ thống lương thực toàn cầu: chính phủ quốc gia, viện nghiên cứu địa phương, tổ chức do nông dân dẫn dắt, cùng các mạng lưới khu vực. Các đại biểu cùng nhìn lại tiến trình, chia sẻ đổi mới và tìm kiếm những con đường mới để đồng kiến tạo tri thức, mở rộng thực hành bền vững và chuyển đổi hệ thống lương thực từ gốc rễ.

Đại biểu tham dự Hội nghị Diễn đàn Thành viên TPP Nông sinh thái thường niên 2025 chụp ảnh tập thể tại Hà Nội, Việt Nam. Sự kiện kết hợp này quy tụ nông dân, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự để cùng nhau kiến ​​tạo các giải pháp cho quá trình chuyển đổi nông sinh thái. Ảnh: Nguyên Hồng/Forestsnews

Đồng điều phối viên AE-TPP, Fergus Sinclair nhấn mạnh: “Chúng ta ở đây không chỉ để nói về nông nghiệp sinh thái, mà để hành động, để tạo ra sự chuyển đổi thực sự".

Người đồng điều phối Bernard Triomphe, nhà nghiên cứu cao cấp tại CIRAD (Pháp), đã trình bày về cấu trúc và sự phát triển của nền tảng, nhấn mạnh vai trò hợp tác xuyên cộng đồng thực hành, đồng thời kêu gọi các thành viên cùng chia sẻ trách nhiệm. Ông khẳng định sự phát triển và khả năng đổi mới của AE-TPP phụ thuộc vào cam kết chung của các thành viên trong việc hành động, hợp tác và dẫn dắt tập thể.

Về phần mình, Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp, coi nông nghiệp sinh thái là chiến lược then chốt.



Các đại biểu tham gia các phiên thảo luận, xây dựng chính sách đã thăm quan những mô hình thực tiễn tại địa phương — từ hợp tác xã nông nghiệp sinh thái, nhà máy chế biến dược liệu truyền thống, vườn ươm cây giống đến hệ thống ủ phân hữu cơ bằng giun và chế phẩm sinh học.

Một trong những câu chuyện ấn tượng nhất đến từ JonJon Sarmiento, nông dân nhỏ lẻ và nhà hoạt động nông nghiệp sinh thái tại Philippines. Ông kể lại hành trình 20 năm xây dựng nông trại nhỏ bền vững với khí hậu:

“Năm 2016, một cơn bão lớn đã tàn phá trang trại của tôi. Nhưng chỉ sau 23 ngày, tôi đã bắt đầu hồi phục", ông Sarmiento chia sẻ.

Trang trại rộng 4.400m2 của ông giờ đây có hàng chắn gió bằng cây họ đậu vừa chống gió vừa làm thức ăn chăn nuôi, hệ thống hứng nước mưa và bón phân cho ruộng lúa, ngân hàng hạt giống, vườn cây ăn quả và dược liệu đa dạng cùng hệ thống ủ phân khép kín. “Năm 1998, nơi đây chỉ là cánh đồng lúa độc canh. Giờ nó giống như một khu rừng", ông Sarmiento cho biết thêm.

Phần cuối của tuần làm việc tập trung vào cách nhân rộng các mô hình thành công như của ông Sarmiento thông qua nghiên cứu có sự tham gia, hỗ trợ kỹ thuật, cải cách chính sách và cơ chế tài chính.

Michael Hauser, nhà khoa học cao cấp tại Đại học Tài nguyên và Khoa học Đời sống Vienna đã chia sẻ khung nghiên cứu liên ngành và công cụ tự đánh giá để hỗ trợ quá trình đồng kiến tạo tri thức nông nghiệp sinh thái. Các nghiên cứu tình huống khác từ Nam bán cầu cho thấy sức mạnh của mối quan hệ hợp tác nông dân – nhà nghiên cứu, cũng như nhu cầu và khát vọng thực sự cho đầu tư dài hạn và chính sách hỗ trợ.

Thông điệp xuyên suốt của diễn đàn rất rõ ràng: nông nghiệp sinh thái không chỉ là tập hợp các kỹ thuật canh tác, mà là một phong trào toàn cầu hướng tới công bằng, gắn kết và củng cố sức khỏe hành tinh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng và hệ thống lương thực dễ tổn thương, giá trị của nó càng trở nên cấp bách.

“Nông nghiệp sinh thái đang định hình lại cảnh quan, chính sách và sinh kế. Nhưng để mở rộng quy mô, cần có sự tham gia rộng rãi, đối thoại bao trùm và cam kết chung”, ông Sinclair nhấn mạnh.

“Chúng ta ở đây để khám phá khả năng chống chịu. Chúng ta cần nông dân, nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu cùng chia sẻ những gì quan trọng từ góc nhìn của họ", ông Sinclair nói thêm.