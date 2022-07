Vincom Red Sale 2022: Mùa mua sắm “hàng hiệu giá hời” lớn nhất mùa hè

Đây là lễ hội mua sắm lớn nhất mùa hè thường niên của hệ thống TTTM lớn nhất Việt Nam với mức ưu đãi lên tới hơn 50% từ hơn 2.500 gian hàng, mang đến cơ hội "săn hàng hiệu" giá hời có 1-0-2 với người tiêu dùng toàn quốc.

Lễ hội mua sắm Đỏ 2022 thu hút nhiều thương hiệu nổi tiếng

Trong liên tiếp 9 ngày, khách hàng trên toàn quốc sẽ có cơ hội mua sắm hàng nghìn sản phẩm với ưu đãi lên tới 50%++ tại hơn 2500 gian hàng trong hệ thống TTTM Vincom. Sự kiện Vincom Red Sale hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Vincom Center Đồng Khởi đem đến chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn lên đến 70%++ với cơ hội mua sắm hàng hiệu từ các thương hiệu lớn như: Furla, Mango, H&M, Nike, Nine West, Lyn, Aldo,... Các tên tuổi thời trang lớn được mong chờ đều đưa ra những mức ưu đãi hấp dẫn có thể kể đến như Uniqlo, Max&Co, Mango, Giordano, Determinant,… hay phụ kiện cao cấp đến từ các thương hiệu được khách hàng yêu thích nhất như: Charles & Keith, Pedro, Geox, Shooz, LYN, Crocs... Mang đến không khí mùa hè tươi mới, các thương hiệu đồ thể thao, du lịch như MLB, Fila, Adidas, Puma, SuperSports, Skechers, Anta… hay vali du lịch từ Samsonite, cùng các hoạt động, tư vấn và trải nghiệm sản phẩm tập luyện đã chuẩn bị rất nhiều món quà giá trị lớn dành cho khách hàng tham gia chương trình bốc thăm may mắn. Tại sảnh trung tâm, TTTM Vincom mang đến khu vực ưu đãi Re:SUMMER Mega Sale với các sản phẩm ưu đãi giá tốt từ các gian hàng được thiết kế, bố trí theo từng chủ đề để khách hàng dễ dàng lựa chọn mua sắm theo nhu cầu.

Nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng giảm giá lên tới 70%, mang đến cơ hội "săn hàng hiệu" giá hời cho người tiêu dùng

Các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng cũng góp mặt trong chương trình như Ohui, Innisfree, Robin Department Store… Ngoài ra, những thương hiệu trang sức được yêu thích như Swarovski, Pandora, PNJ… hay loạt sản phẩm tiện ích từ các thương hiệu hàng tiêu dùng cao cấp như Muji, LocknLock, MyKingdom… cũng đều hưởng ứng chương trình mua sắm này.

Cơ hội "vàng" để sắm những món đồ hàng hiệu với giá tốt nhất

"Ưu đãi chồng ưu đãi" khi ngoài chiết khấu, khách hàng tới hệ thống Vincom trên toàn quốc sẽ có cơ hội nhận song song nhiều khuyến mãi khác. Đơn cử, các nhà hàng và cà phê tại các TTTM Vincom như Manwah, Highlands Coffee, Aha Coffee… sẽ có chương trình tặng đồ ăn/ đồ uống miễn phí trong khung giờ đặc biệt, tặng voucher miễn phí cho lần ăn uống/ sử dụng dịch vụ tiếp theo khi check-in tại gian hàng hay mua 1 tặng 1, ưu đãi khi đi theo nhóm.

Các khu dịch vụ vui chơi giải trí cũng sẽ miễn phí vé vào cửa trong khung giờ vàng cho 100 khách hàng đầu tiên và ưu đãi lên đến 50% vé vào cửa trong suốt 9 ngày của lễ hội.

Không chỉ có những hoạt động mua sắm "săn hàng hiệu giá hời", tại các TTTM Vincom còn liên tục diễn ra những sự kiện âm nhạc sôi động với những nghệ sĩ trẻ indie như Chillies Band, ban nhạc acoustic vào các ngày cuối tuần cùng những hoạt động mới lạ như Twist Dance Challenge từ Haagen-Dazs (ngày 02 – 03.07 tại Vincom Center Landmark 81 và Vincom Mega Mall Royal City, 09 – 10.07 tại Vincom Mega Mall Times City), thử thách trải nghiệm Golf Hole-in-One từ Decathlon từ ngày 09 – 10.07 tại Vincom Mega Mall Royal City. Đặc biệt, Vincom và Decathlon sẽ dành tặng cơ hội sở hữu voucher 5.000.000VNĐ ưu đãi mỗi ngày cho những khách hàng may mắn khi tham gia hoạt động. Bên cạnh đó, khi đăng ký trở thành thành viên của My Vincom, khách hàng còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn độc quyền với quà tặng là 01 đôi giày Adidas Ultra Boost trị giá 4.500.000VNĐ và nhiều phần quà hấp dẫn khác đến từ các nhãn hàng uy tín.

Lễ hội mua sắm Đỏ là sự kiện thường niên của Vincom được diễn ra vào thứ 7 đầu tiên của tháng 7 đã trở thành "đại tiệc mua sắm" quy mô lớn nhất mùa hè được mong chờ nhất trong năm. Sự kiện không chỉ mang đến cho người tiêu dùng trên toàn quốc cơ hội mua sắm ưu đãi tốt mà còn tạo nên sự sôi động cho thị trường bán lẻ Việt Nam.