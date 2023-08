Vỡ mộng với ô tô điện giá rẻ Wuling Hongguang MiniEv

Wuling HongGuang MiniEV chạy điện đã chính thức thị trường Việt Nam vào cuối tháng 6/2023, xe được công bố mức giá bán khởi điểm 239 triệu đồng và cao nhất là 279 triệu đồng, cùng 2 tùy chọn pin cho phép xe có thể di chuyển được quãng đường 120km hoặc 170km.

Sau khi ra mắt, trên các diễn đàn về ôtô, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về mẫu xe này. Ngoài vấn đề về thương hiệu, nhiều người tiêu dùng tỏ ra thất vọng khi chất lượng và giá bán không được như kỳ vọng.

Trên nhiều diễn đàn về ôtô, xe máy những thành viên quan tâm tới mẫu xe điện cỡ nhỏ này chia sẻ: “Hi vọng giống xe máy Longcin khi xưa, HongGuang sẽ kéo tụt giá xe ôtô xuống, giúp giới bình dân cũng sở hữu được. Chứ một phương tiện thiết yếu và an toàn lại trở thành mặt hàng xa xỉ với đại đa số người dân.”

Đối chiếu từng phiên bản của mẫu xe này tại Trung Quốc, giá xe Wuling HongGuang MiniEV tại Việt Nam hiện đang cao hơn gần gấp đôi. Cụ thể để có thể lăn bánh, chi phí mà người dùng ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM sẽ phải bỏ ra sẽ từ 260 - 300 triệu đồng.

Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng với mức giá trên có thể nghĩ ngay đến những mẫu xe đô thị cỡ A chạy xăng đã qua sử dụng như KIA Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo thay vì lựa chọn một thương hiệu xe điện còn quá mới mẻ và có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo anh Nguyễn Phúc Hậu sống tại Sóc Sơn , Hà Nội cho biết, "Bỏ số tiền ra mua con xe gần 300 triệu thì khá đắt, thà mua VinFast Fadil, hay Hyundai Grand i10 cũ còn hơn rất nhiều, chạy thoải mái rộng an toàn không lo hết điện, chứ chiếc xe này giá đã cao nhưng lại ít trang bị an toàn thì đi cao tốc rất nguy hiểm".

"Bỏ ra gần 300 triệu chả nhẽ chúng ta không có thêm 30 triệu để mua một chiếc Wigo hay Morning chạy cao tốc cho sướng. Chứ mua chiếc xe điện này về tính chi phí gửi bến bãi cũng đắt ngang xe xăng. Với hơn 200 triệu có xe cũ hạng A đã qua sử dụng, ngồi thoải mái, chạy cao tốc, nó vẫn oai hơn là chạy xe "Tàu"", đồng quan điểm anh Văn Quý tại Ba Đình, Hà Nội cũng nhận định.

Do là một chiếc xe điện giá rẻ, các trang bị an toàn dành cho Wuling HongGuang MiniEV khá khiêm tốn với phanh ABS/EBD, túi khí chỉ xuất hiện trên bản cao cấp nhưng cũng chỉ dành cho người lái, khiến cho xe khi vận hành tốc độ cao hay vào cua sẽ không đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, dù là mẫu xe có thiết kế 4 chỗ nhưng do kích thước chiều dài xe và cơ sở hạn chế nên hàng ghế sau của Wuling HongGuang MiniEV khá hạn chế. Nếu gập hàng ghế thứ 2 để gia tăng khoang hành lý thì sẽ hợp lý hơn. Còn nếu để 4 ghế thì gần như không có chỗ để đồ phía sau.

Theo chị Phạm Thanh Huyền, NVVP tại Hoàng Mai, Hà Nội, “Một mẫu xe hoàn toàn mới lạ trên thị trường, hơn nữa các tính năng không quá ưu việt, mức giá không thật sự rẻ. Đáng chú ý, người tiêu dùng Việt Nam thường có thói quen chọn các sản phẩm đã được khẳng định chất lượng và quen thuộc trên thị trường thì lâu dài sẽ khó có chỗ đứng”.

Dù có kích thước nhỏ gọn nhưng chiếc xe này vẫn gánh mọi chi phí như một chiếc ôtô thông thường như; phí đường bộ, phí cầu đường, phí gửi xe hàng tháng tại các bãi đỗ xe tư nhân cùng một loạt các chi phí không tên khác.

“Đi xe này mức phạt áp dụng 4 bánh, gửi xe tính giá 4 bánh, rửa xe tính giá 4 bánh. Tổng cộng chi phí “nuôi” xe 2 bánh không thế đủ để “nuôi” chiếc này, thế thì khó có thể thay thế được”, Anh Hưng một người đang dùng ôtô điện tại Phú Thọ nhận xét sau khi ra Hà Nội trải nghiệm Wuling HongGuang MiniEV trong ngày đầu ra mắt.

Ngoài ra với Wuling HongGuang MiniEV chạy điện, người lái vẫn buộc phải có bằng ôtô hạng B mới có thể điều khiển loại xe này. Đáng chú ý xe có thể chạy trên cao tốc nhưng chỉ có thể đạt tốc độ tối đa 100km/h và tối ưu nhất chỉ từ 60 - 80 km/giờ nên sẽ gặp khá nhiều bất cập trong một số tình huống nhất định. Đồng nghĩa với việc xe không thể thực hiện các cung đường dài mà chủ yếu là đi trong phố với những lộ trình có tính toán trước.

“Xe chỉ lên được tốc độ tối đa 100km/giờ trong thời gian ngắn. Như vậy nếu xe đi lên cao tốc sẽ rất nguy hiểm do phải chạy tốc độ tối đa liên tục, nhiên liệu sẽ nhanh hết, hơn nữa mẫu xe này chưa phổ biến về công tác cứu hộ, pin cứu hộ, hay sửa chữa dọc đường. Nếu đi xa sẽ rất nguy hiểm” – nhiều khách hàng cũng tỏ ra băn khoăn.

Cùng với đó, Wuling HongGuang MiniEV không thể sạc được tại các trạm sạc (nếu có) mà chỉ có thể sạc tại nhà thông qua nguồn điện 220V cũng như không thể sạc nhanh khi cần. Thời gian sạc từ 6,5-9 tiếng cũng là vấn đề quan ngại với nhiều người dùng hiện nay.

“Xe sạc lâu nhưng quãng đường di chuyển lại quá ngắn lại không ổn định. Ví dụ đi xe từ Hà Nội đến Phú Thọ là vừa đủ hết pin, như vậy người dùng sẽ phải đợi sạc 9 tiếng rồi mới có thể đi xe quay về Hà Nội, lại tiếp tục sạc 9 tiếng nữa mới có thể tiếp tục sử dụng. Quả thật là bất tiện”, một khách hàng tại Phú Thọ đánh giá.

Với một mẫu xe chiều ngang nhỏ như Hongguang Mini EV, ôm cua nhanh không phải là lợi thế, nếu đi quá giới hạn có cảm giác thân xe nghiêng khá đáng sợ. Chiếc xe này chỉ phù hợp di chuyển trong đô thị đông đúc, các con phố nhỏ, ngõ hẹp. Do vậy, khách hàng ở các khu vực vành đai thành phố, khi di chuyển bằng chiếc ôtô điện này vào trung tâm thành phố sẽ phải rất cẩn thận với các loại xe container, xe tải lớn, xe khách... chạy xung quanh.

Bên cạnh những ý kiến gây tranh cãi, cũng có nhiều ý kiến tích cực hơn cho rằng nếu chỉ có nhu cầu đi lại trong nội đô, mẫu xe ôtô điện mini này hoàn toàn là một lựa chọn lý tưởng, phù hợp với túi tiền. Theo chị Thanh Nhàn tại Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, “Đây là một mẫu xe nội đô, nếu chỉ có nhu cầu loanh quanh cafe và đón con đi học như tôi thì đây là nhu cầu tạm ổn. Xe sử dụng nhiên liệu tiết kiệm hơn nhiều xe máy tay ga cao cấp, dễ luồn lách trong phố lại thân thiện môi trường”.

Theo ý kiến của nhiều người dùng ôtô tại Việt Nam, nếu TMT Motors nhà phân phối và lắp ráp Wuling Hongguang MiniEV muốn bán được nhiều xe và đạt doanh số cao và thuyết phục khách hàng từ bỏ xe máy để chuyển sang xe điện cỡ nhỏ, họ cần có một mức giá tốt hơn cho mẫu ôtô điện này.

Ngoài ra, cần nâng cấp thêm trang bị an toàn cho xe, đặc biệt là độ "phủ sóng" trạm sạc điện cũng như các đại lý bảo dưỡng, bảo hành và thay thế phụ tùng chính hãng, để người dùng có thể thuận tiện hơn trong những hành trình của mình.

