Xác định Facebooker đăng tin thất thiệt khiến người dân ồ ạt rút tiền ngân hàng

Ngày 9/10, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Quyết là đối tượng đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an về việc người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng.

Công an làm việc với Nguyễn Kiên Quyết.





Đối tượng này sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an về việc hàng loạt người dân rút tiền tại các ngân hàng, từ đó tác động xấu đến hoạt động của các ngân hàng và tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Qua làm việc, Nguyễn Kiên Quyết đã thừa nhận hành vi tự ý soạn thảo, đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt nói trên.

Facebook của Quyết đăng tải thông tin thất thiệt .

Hành vi của Nguyễn Kiên Quyết là vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Những ai vi phạm đều sẽ bị xử lý trước pháp luật.

Trước tình hình người dân ồ ạt rút tiền tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Nhà nước khẳng định, lúc này, người gửi tiền nên bình tĩnh vì việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi là tiền lãi của các khoản tiền gửi. Mọi quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được Nhà nước đảm bảo.

Trong cuộc họp báo chiều 8/10, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tăng cường đảm bảo sự an toàn không chỉ của người gửi tiền mà còn của mọi tổ chức tín dụng trong hệ thống.

Cũng liên quan đến sự việc này, đại diện Bộ Tài chính khẳng định, Bộ có nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo sự vận hành và phát triển ổn định của thị trường chứng khoán cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có liên quan.

Theo Công an nhân dân