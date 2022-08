Xuất khẩu dệt may tăng hơn 4 tỉ USD

Hoạt động may xuất khẩu tại Công ty TNHH May Xuất khẩu Việt Thành. Ảnh: N.H





Nhìn chung các thị trường xuất khẩu chủ lực của nhóm hàng này đều có sự tăng trưởng cao để giúp ngành hàng dệt may khởi sắc. Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu số 1 của nhóm hàng dệt may với 11,14 tỉ USD (số liệu cập nhật hết tháng 7), tăng 21,3%. Tiếp theo là thị trường EU đạt 2,58 tỉ USD, tăng 36,2%, Nhật Bản đạt 2,06 tỉ USD, tăng 11,9%, Hàn Quốc đạt 1,68 tỉ USD, tăng 12,9%, so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài sản phẩm dệt may, các mặt hàng xơ, sợi dệt; vải mành, vải kỹ thuật đạt kim ngạch (từ đầu năm đến ngày 15-8) đạt lần lượt là 3,24 tỉ USD và 562,4 triệu USD.

Như vậy, dệt may là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong những tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 4 trong các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam sau điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng.