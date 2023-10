1.000 người lập kỷ lục hát then đàn tính bên Thác Bản Giốc

Với đồng bào dân tộc Tày- Nùng, Then tính là yếu tố không thể thiếu trong đời sống tinh thần cũng như tâm linh. Then tính ở Cao Bằng được chia thành hai vùng đặc trưng, gồm Then miền Đông với cây đàn tính hai dây thanh trầm, nhưng khi tiếng Then cất lên lại mạnh mẽ, rộn ràng và Then tính miền Tây với cây đàn 3 dây âm có vực rộng hơn cùng làn điệu then dịu ngọt, mềm mại.