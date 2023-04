162 triệu cổ phiếu của bầu Đức bị "ế", kế hoạch tăng vốn thêm 1.700 tỷ đồng phá sản

Phiên đấu giá hơn 140 triệu cổ phần LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sở hữu bị hủy do không có người đăng ký. Mức giá khởi điểm VNPost đưa ra cao hơn 1,5 lần so với thị giá của cổ phiếu LPB trên sàn.