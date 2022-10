4 kiểu quần dài cần có trong mùa lạnh

Khi đi mua sắm đồ thời trang cho mùa mới, chị em có xu hướng tập trung hơn vào việc lựa chọn các kiểu áo len, áo thun hay áo khoác. Tuy nhiên, quần dài cũng là một mảnh ghép quan trọng của outfit, và cần được chọn lựa cẩn thận hơn. Mẫu quần dài đáng sắm thường hội tụ vài yếu tố như: trẻ trung, tôn dáng và hợp xu hướng… Trong trường hợp, bạn vẫn chưa xác định được những kiểu quần dài nào đáp ứng được tất cả các tiêu chí trên, hãy tham khảo 4 gợi ý sau đây nhé!

Quần trắng

Quần trắng chính xác là item đi đâu cũng sẽ gặp trong mùa thu năm nay. Giống như các mẫu quần màu trung tính khác, quần trắng được đánh giá cao ở sự trang nhã, thanh lịch. Bên cạnh đó, nhờ mang tông màu sáng, quần trắng sẽ giúp trẻ hóa cả outfit. Để nâng tầm phong cách công sở, chị em nên đầu tư cho quần âu mang tông màu trắng. Đối với thời trang dạo phố, quần jeans trắng sẽ giúp phong cách của chị em thêm tươi mới và sang xịn mịn.

Không khó để mặc đẹp với quần trắng. Tuy nhiên, các quý cô sành điệu có bí kíp riêng để luôn ghi trọn điểm tinh tế khi diện kiểu quần này. Cụ thể, hội sành mặc thường kết hợp quần trắng với áo mang tông màu trung tính. Như thế, họ sẽ có được vẻ ngoài đầy phong cách mà chẳng cần cố.

Quần kẻ

Một vài năm trở lại đây, quần kẻ được các quý cô sành điệu rất ưa chuộng. Điều thú vị là sang đến năm 2022, quần kẻ vẫn hợp xu hướng. Quần kẻ là món thời trang phảng phất nét cổ điển, giúp bạn dễ dàng hoàn thiện outfit "tây tây" và sang xịn. Vì là đồ họa tiết nên quần kẻ sẽ tạo sự nổi bật cho phong cách. Tuy nhiên cũng vì đặc điểm này, chị em cần chút khéo léo khi mix đồ với quần kẻ. Lý tưởng nhất, các nàng hãy kết hợp quần kẻ với các items trơn màu nhã nhặn. Cách phối đồ này sẽ tạo nên tổng thể trang phục hài hòa, không gây rối mắt, lòe loẹt.

Thêm một điều cần lưu ý nữa đối với quần kẻ, đó là thay vì chọn phiên bản dáng ôm, chị em nên ưu tiên mẫu quần kẻ suông rộng. Lựa chọn này sẽ đảm bảo cho bạn vẻ ngoài thời thượng, chuẩn mốt.

Quần màu be

Nếu hỏi mẫu quần dài nào hot nhất năm 2022, thì câu trả lời thuyết phục chính là quần màu be. Kiểu quần này hợp diện trong bốn mùa, và lý tưởng để chị em sắm về, nhằm hoàn thiện style thu/đông. Ấn tượng đầu tiên về quần màu be là vẻ nhã nhặn. Bạn càng diện kiểu quần này theo cách đơn giản, vẻ ngoài càng dễ ghi điểm tinh tế. Bên cạnh đó, quần màu be còn rất sáng sủa, nên đem đến công dụng hack tuổi.

Ngoài cách mix quần màu be theo cách tối giản, chị em có thể tham khảo combo quần màu be kết hợp với áo màu pastel. Cả hai món thời trang này đều đang là xu hướng, khi kết hợp với nhau thì tạo nên outfit trẻ trung, ngọt ngào và không kém phần thanh lịch.

Quần vải da

Mùa của những món đồ vải da đã đến. Và bên cạnh áo khoác da, chân váy da, quần da cũng là món thời trang mà chị em không nên bỏ lỡ. Điểm ấn tượng nhất về quần da là nét bụi bặm, cá tính. Mẫu quần này sẽ giúp vẻ ngoài của chị em trở nên nổi bần bật, ngay cả khi mix đồ theo cách đơn giản nhất.

Quần vải da cũng ghi điểm sang chảnh, giúp style mùa thu của chị em thêm phần xịn mịn. Một số công thức dễ áp dụng với quần vải da mà chị em nên ghim, bao gồm: quần da + sơ mi + cardigan, quần da + áo khoác dáng lửng hay quần da + áo len oversized.

Theo Phụ nữ Việt Nam