Ảo tưởng quyền lực ở showbiz tạo nên lớp ngôi sao không biết mình là ai

Chuyên gia truyền thông Lê Ngọc Sơn hiện đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức. Ông là Chủ tịch Hãng Quản trị Berlin Crisis Solutions (BCS) - một hãng vận động hành lang và quản trị danh tiếng ở CHLB Đức, do người Việt làm chủ.

Chuyên gia Lê Ngọc Sơn từng nhận Giải thưởng xuất sắc về Quản trị khủng hoảng và Vận động Hành lang ở châu Âu (Excellence in Crisis Management and Lobby Industry) do Global Brands Magazine công bố năm 2021.