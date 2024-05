Đêm Sài Gòn rộn rã với Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024

Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19/5 với 3 cự ly gồm 5km, 10km và 21km (half marathon), thu hút sự tham gia của gần 5000 vận động viên trong và ngoài nước, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong giới chạy bộ như: Hoàng Nguyên Thanh, Khuất Phương Anh, Trương Văn Tâm, Lương Nhật Linh,..,

Cự ly half marathon ấn định sẽ xuất phát lúc 23h55 ngày 18/05, cự ly 10km xuất phát lúc 00h20 và cự ly 5km xuất phát lúc 00h35 ngày 19/05 với cung đường chạy mang đậm tính "di sản". Ngoài giải thưởng chung cuộc (Top 5), ban tổ chức trao thêm giải ở nhiều nhóm tuổi khác nhau để khuyến khích nhiều vận động viên ở các độ tuổi tự tin tham gia cũng như tổ chức nhiều nội dung thi đấu đặc sắc (thi đấu cặp đôi vợ chồng, thi đấu đồng đội) mang đến sự hào hứng và thú vị dành cho cộng đồng.

Giải chạy đêm không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một lễ hội văn hóa với điểm nhấn là được ban tổ chức giới thiệu là "Saigon Corner", một khu vực phục vụ các món ăn vặt mang đậm văn hóa Sài Gòn dành cho các vận động viên sau khi hoàn thành cuộc đua. Đây vốn được xem là một trong những điểm nhấn thú vị của giải đấu qua 3 mùa tổ chức.

Sơ đồ đường chạy với nhiều cung đường đẹp.

Giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Eximbank là giải chạy đêm chính thức của thành phố diễn ra vào tháng 5 thường niên. Mùa 3 của giải đấu hứa hẹn là một sự kiện thể thao bùng nổ tại TP.HCM, thành phố năng động và phát triển nhất Việt Nam.

Các vận động viên sẽ có những trải nghiệm thú vị trên những cung đường đẹp của TP.HCM lung linh trong ánh đèn đêm.

Bên cạnh đó, ngoài hoạt động thi đấu chạy bộ chính thức, giải chạy đêm lần thứ 3 mang mang bản sắc của "lễ hội" khi có rất nhiều hoạt động đa dạng mang lại giá trị và sự gắn kết trong cộng đồng runners như: chuỗi chạy khởi động "Shake Out Run", hoạt động talkshow chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình trong quá trình tập luyện và thi đấu đến tất cả các vận động viên "Together We Run" và "Together We Share", hoạt động expo sôi nổi với nhiều gian hàng giao lưu, đêm gặp gỡ tạo không khí kết nối cộng đồng và hoạt động "Runner's Show" là chương trình giao lưu dành cho tất cả vận động viên đam mê ca hát.