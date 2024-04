Háo hức chờ Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín

14/04/2024 8:54 AM (GMT+7)

Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín năm 2024

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín năm 2024 tiếp tục quảng bá hình ảnh vườn cây ăn trái Lái Thiêu đến với du khách gần xa.

Lễ hội sẽ tạo điều kiện để các địa phương trong và ngoài tỉnh có cơ hội, giao lưu, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín năm 2024 tiếp tục quảng bá hình ảnh vườn cây ăn trái Lái Thiêu đến với du khách gần xa. Ảnh: Trần Khánh

Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín năm 2024 dự kiến khai mạc lúc 19 giờ, ngày 8/6. Điểm nhấn năm nay là sân khấu chính của Lễ hội sẽ được tổ chức trên sông.

Hội chợ Trái cây và Liên hoan ẩm thực – Du lịch có quy mô khoảng 70 gian hàng trưng bày trái cây nghệ thuật; bày bán trái cây tươi và các sản phẩm chế biến từ trái cây. Các gian hàng được bố trí dọc theo bờ kè rạch Vàm Búng (phường Hưng Định, TP.Thuận An).

Các gian hàng cũng trưng bày, bán sản phẩm gốm sứ, sơn mài, các món ăn, thức uống đặc trưng của Bình Dương và các vùng miền trên cả nước và nước ngoài.

Nhiều địa phương ở các tỉnh Tây Nam Bộ cũng cũng tham gia gian hàng, giới thiệu các loại trái cây đặc sản, các món ẩm thực đặc trưng của mình.

Cùng với bòn bon, sầu riêng, mít tố nữ, măng cụt được xem là trái cây đặc sản nổi tiếng của vùng Lái Thiêu. Ảnh: Trần Khánh

Trong khuôn khổ lễ hội, cuộc thi người đẹp Hương sắc miệt vườn lần thứ IV - năm 2024 sẽ bình chọn phụ nữ đẹp, duyên dáng, tài năng; đại diện quảng bá nét đẹp văn hoá, con người và du lịch tỉnh Bình Dương.

Cuộc hát động cuộc thi đầu tháng 4. Các huyện, thị, thành phố tổ chức vòng sơ khảo, tuyển chọn 3 thí sinh xuất sắt nhất dự thi vòng chung kết trong tháng 5/2024.

Phát triển vườn cây ăn trái đặc sản kết hợp du lịch

Năm 2023, Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín có chủ đề Cầu Ngang mùa hẹn. Lễ hội diễn ra sôi nổi, trong niềm háo hức của không chỉ các nhà vườn mà còn của đông đảo du khách. Vì các năm trước, lễ hội tạm ngừng do ảnh hưởng dịch Covid-19 và mất mùa.

Trong lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Nam bộ, địa danh Lái Thiêu – Bình Dương nổi tiếng với các vườn cây ăn quả.

Cùng với bòn bon, sầu riêng, mít tố nữ, măng cụt được xem là trái cây đặc sản nổi tiếng của vùng Lái Thiêu. Măng cụt Lái Thiêu đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam vinh danh trong Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng của Việt Nam.

Trái măng cụt Lái Thiêu cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam) công nhận là nhãn hiệu tập thể.

Địa danh Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương) nổi tiếng với các vườn cây ăn quả, đặc biệt là măng cụt. Ảnh: Trần Khánh

Đối với TP.Thuận An, việc giữ gìn và phát triển vườn cây ăn trái gắn với phát triển dịch vụ du lịch là 1 trong những chủ trương của địa phương. Trong đó, Thuận An chú trọng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao, và duy trì các vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản kết hợp phát triển du lịch sinh thái vườn.

Thúc đẩy du lịch sinh thái vườn, du lịch ven sông cũng là 1 trong những định hướng lớn trong chiến lược phát triển du lịch của Bình Dương đến năm 2030.

Ông Trần Văn Viễn - Giám đốc HTX dịch vụ Nông nghiệp An Sơn (TP.Thuận An) cho biết, Thuận An có phần lớn diện tích vườn cây nằm dọc theo sông Sài Gòn thơ mộng, hiền hòa; chỉ cách TP.HCM khoảng 25km.

Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín luôn thu hút du khách gần xa. Ảnh: Trần Khánh

Những vườn cây đặc sản Thuận An được coi là lá phổi xanh, với không khí trong lành, mát dịu; rất phù hợp cho việc kinh doanh loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái.

Nhiều chủ vườn còn khéo léo kết hợp quán ăn, nhà hàng với du lịch tham quan vườn cây ăn trái đặc sản. Nghệ thuật đờn ca tài tử kết hợp hài hòa trong không gian văn hóa miệt vườn, tạo ra sức hút đặc biệt với du khách du lịch gần xa.

Ngoài trái cây, Thuận An còn có nhiều đặc sản khác như bánh bèo Mỹ Liên (được công nhận là 1 trong 50 món ăn nổi tiếng nhất Việt Nam); gỏi gà măng cụt được chọn vào top món ăn đặc sản Việt Nam; nem Lái Thiêu và mứt gừng Bình Nhâm được chọn vào top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam.

Thuận An còn có nghề làm gốm sứ nổi tiếng nữa... Tất cả đều là niềm tự hào của Bình Dương nói chung và Thuận An nói riêng. "Hiện nay, các vườn đang tập trung chăm sóc vườn cây, chuẩn bị tham gia mùa lễ hội tiếp theo", ông Viễn chia sẻ.