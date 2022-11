Áp dụng mô hình văn phòng hybrid để thu hút nhân tài

Theo Tổng cục Thuế, trong 10 tháng qua, tổng thu ngân sách Nhà nước do ngành thuế quản lý đạt gần 1 triệu 220 nghìn tỷ đồng, vượt 3,8% so dự toán pháp lệnh và tăng 14,7% so cùng kỳ năm trước.