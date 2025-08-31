Bang của Mỹ hạn chế người Trung Quốc sở hữu hoặc thuê bất động sản





Thống đốc Texas ký dự luật hôm 26/8. Ảnh: Văn phòng thống đốc.

Các quan chức cho biết dự luật này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Nhưng đối với nhiều người, nó gửi đi một thông điệp phân biệt đối xử.

"Dự luật này chống người châu Á, chống người nhập cư và đặc biệt là chống người Mỹ gốc Hoa" - Hạ nghị sĩ Gene Wu của Texas, một đảng viên Dân chủ dẫn đầu cuộc chiến chống lại dự luật này, cho biết.

Luật mới có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp ở Texas, Wu nói với BBC. Các công ty có thể mang lại hàng triệu USD đầu tư cho tiểu bang đang tìm kiếm các lựa chọn ở nơi khác.

Dự luật SB 17 đã được đề xuất vào đầu năm nay và được Thống đốc Greg Abbott ký thành luật vào ngày 20/6. Ông Abbott gọi đây là "lệnh cấm nghiêm ngặt nhất ở Mỹ" để ngăn chặn "kẻ thù" nước ngoài.

Luật này cấm một số cá nhân và tổ chức thuộc các quốc gia bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia mua bất động sản tại Texas - bao gồm nhà ở, không gian thương mại và đất nông nghiệp. Luật cũng giới hạn thời hạn cho thuê bất động sản dưới một năm.

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên bị nêu tên trong đạo luật này, theo đó luật cáo buộc Bắc Kinh sử dụng "các hoạt động cưỡng bức, phá hoại và gây ảnh hưởng ác ý để làm suy yếu Mỹ” trong nỗ lực vượt qua Mỹ về mặt kinh tế, quân sự và chính trị.

Những người vi phạm luật có thể phải đối mặt với mức phạt hơn 250.000 USD hoặc án tù.

Công dân Mỹ và người sở hữu thẻ xanh được miễn trừ, và người sở hữu thị thực hợp lệ vẫn được phép sở hữu một nơi cư trú chính. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng bất kể những ngoại lệ này, dự luật vẫn mang tính chất phân biệt đối xử, và bất kỳ ai bị coi là trông giống người Trung Quốc đều có thể bị giám sát bất công.



Công dân Trung Quốc là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất của luật mới. Tính đến năm 2023, có ít nhất 120.000 người sinh ra ở Trung Quốc đại lục đang sinh sống tại Texas.

"Đạo luật bài trừ người Hoa 2025"

Qinlin Li, một sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Texas A&M và là nguyên đơn trong vụ kiện chống lại SB 17, cho biết cô đã bị sốc khi lần đầu biết về dự luật này.

Li cho biết: "Nếu không có nhân quyền, thì chúng ta sẽ quay trở lại thời điểm 150 năm trước, giống như những công nhân đường sắt".

Jason Yuan, chủ một cửa hàng sửa chữa ô tô, đã tham gia các hoạt động cộng đồng. Anh dẫn đầu các cuộc biểu tình bên ngoài thủ phủ Texas và làm chứng tại một phiên điều trần công khai, nói với ủy ban rằng dự luật đất đai mới nên được gọi là "Đạo luật Loại trừ Người Hoa năm 2025".

Năm 1882, Đạo luật Loại trừ Người Hoa, một đạo luật được thúc đẩy bởi tâm lý bài Hoa, đã được thông qua. Đạo luật gây tranh cãi này cấm người lao động Trung Quốc nhập cư vào Hoa Kỳ.

Tác động đến kinh doanh

Là chủ một doanh nghiệp nhỏ, Yuan cũng lo ngại về tác động tài chính của dự luật vì ít nhất một phần ba khách hàng của anh là người nhập cư Trung Quốc.

"Đây là hệ sinh thái mà các chủ doanh nghiệp trong cộng đồng người Hoa phụ thuộc vào" - anh nói.

Ngoài các doanh nghiệp nhỏ, các công ty xuyên quốc gia từ Trung Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự luật này.

Theo báo cáo của các quan chức tiểu bang, từ năm 2011 đến năm 2021, 34 công ty Trung Quốc đã ghi nhận 38 dự án đầu tư, 2,7 tỷ đô la vốn đầu tư và 4.682 việc làm tại Texas.

Một số công ty Trung Quốc hiện đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho Texas.

Nancy Lin, một đại lý bất động sản thương mại có trụ sở tại Dallas, nói rằng một số khách hàng tiềm năng người Trung Quốc mà cô đã nói chuyện đang tạm dừng kế hoạch đầu tư của họ, bao gồm một số người trong lĩnh vực xe điện và tấm pin mặt trời.

"Nếu vấn đề này không được giải quyết, tôi nghĩ các công ty Trung Quốc sẽ khó thâm nhập vào Texas hơn. Đối với những công ty đã có hợp đồng thuê, họ không thể gia hạn. Nếu có gia hạn, thời hạn thuê cũng chỉ được phép không quá một năm."

Lý do an ninh

Thống đốc Texas Abbott cho biết ưu tiên hàng đầu của ông là sự an toàn và an ninh của người dân Texas.

Chuck DeVore, từ tổ chức nghiên cứu bảo thủ Texas Public Policy Foundation, là một trong những người lên tiếng ủng hộ dự luật - nhấn mạnh nhu cầu "giữ các chế độ thù địch tránh xa các căn cứ quân sự, đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của chúng ta, như Căn cứ Không quân Laughlin ở Del Rio, Texas, hoặc các trang trại nuôi sống tiểu bang".

26 bang của Mỹ đã cấm người nước ngoài sở hữu bất động sản. Ảnh: Ủy ban 100.

Nhưng Patrick Toomey, từ Quỹ Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), cho biết: "Không có bằng chứng nào cho thấy việc người Trung Quốc sở hữu hoặc thuê nhà ở Texas gây hại đến an ninh quốc gia".

Các chuyên gia cũng đặt câu hỏi về tính cần thiết của luật mới của Texas từ góc độ quản lý. Sarah Bauerle Danzman, từ tổ chức tư vấn Atlantic Council, cho biết chính quyền liên bang nên xử lý những vấn đề như vậy để tránh chồng chéo thẩm quyền.

Xu hướng trên cả nước

SB 17 không phải là dự luật đầu tiên thuộc loại này ở Mỹ

Theo Ủy ban 100, một tổ chức phi chính phủ của người Mỹ gốc Hoa, 26 tiểu bang, hầu hết do Đảng Cộng hòa kiểm soát, đã thông qua 50 dự luật hạn chế quyền sở hữu tài sản của người nước ngoài nhắm vào Trung Quốc kể từ năm 2021.

Hầu hết các luật của tiểu bang đều được thông qua kể từ năm 2023, cùng năm một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua không phận Bắc Mỹ, trong một sự cố đánh dấu mức thấp mới trong quan hệ Mỹ-Trung.

Chính quyền Trump cũng cho biết họ có kế hoạch cấm công dân Trung Quốc mua đất nông nghiệp ở Mỹ.

"Luật của Texas nên gióng lên hồi chuông cảnh báo" - ông Toomey nói và cho biết thêm rằng luật này đã biến những tuyên bố sai sự thật về an ninh quốc gia thành vũ khí chống lại những người nhập cư châu Á và các cộng đồng khác.

Ông Yuan tin rằng nếu người Mỹ gốc Hoa không đấu tranh, luật mới ở Texas có thể dẫn đến việc các dự luật tương tự được thông qua ở các tiểu bang khác.

Ví dụ, Ohio đang xem xét lệnh cấm đối với "các quốc gia thù địch", nhưng với phạm vi nghiêm ngặt hơn, có thể bao gồm cả người có thẻ xanh. Các nhà hoạt động đã tập hợp phản đối lệnh cấm này.