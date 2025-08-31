Ông Trump đột ngột thay đổi điều kiện, gây sức ép với đồng minh thân thiết trong đàm phán thương mại
V.N (Theo Reuters)
31/08/2025 11:17 AM (GMT+7)
Một yêu cầu từ chính quyền Trump đề nghị Nhật Bản mua thêm gạo Mỹ đã gây ra trục trặc trong các cuộc đàm phán thương mại song phương tuần này, khi Tokyo kịch liệt phản đối điều kiện đó, tờ Nikkei đưa tin hôm thứ Bảy.
Trưởng đoàn đàm phán về thuế quan của Nhật Bản đã đột ngột hủy chuyến đi tới Mỹ vào thứ Năm vì những “điểm cần được thảo luận ở cấp hành chính” không được nêu cụ thể, theo lời người phát ngôn chính phủ, trong bối cảnh hai bên đang cố gắng hoàn tất chi tiết của thỏa thuận đạt được hồi tháng Bảy về việc giảm 15% thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ Nhật Bản.
Theo Nikkei, trích dẫn các quan chức chính phủ Nhật Bản nhưng không nêu tên, một chỉ đạo sửa đổi từ Tổng thống Donald Trump bao gồm cam kết Nhật Bản sẽ mua thêm gạo Mỹ. Một quan chức chỉ trích đề xuất này là một sự “can thiệp vào công việc nội bộ” - tờ báo kinh doanh cho biết.
Nikkei cho hay yêu cầu mới này đi ngược lại thỏa thuận trước đó rằng Nhật Bản sẽ không cần phải giảm thuế đối với hàng nông sản nhập khẩu.
Trong thỏa thuận hồi tháng Bảy, Nhà Trắng cho biết Nhật Bản sẽ tăng mua gạo Mỹ thêm 75%. Thủ tướng Shigeru Ishiba nói rằng tỷ lệ nhập khẩu gạo Mỹ có thể tăng trong khuôn khổ hiện tại vốn miễn thuế, nhưng khẳng định thỏa thuận này “không hy sinh” nông nghiệp Nhật Bản.
Chuyến đi của ông Akazawa vốn nhằm hoàn tất thỏa thuận của Nhật Bản về gói đầu tư trị giá 550 tỷ USD vào Mỹ thông qua các khoản vay và bảo lãnh do chính phủ hỗ trợ, nhưng nội dung vẫn chưa rõ ràng.
Các quan chức Nhật Bản nhiều lần nhấn mạnh họ muốn một sắc lệnh hành pháp sửa đổi của tổng thống – loại bỏ tình trạng chồng chéo thuế quan với hàng hóa Nhật Bản – trước khi công bố văn bản chung về chi tiết gói đầu tư.
Lãnh đạo phe đối lập Yuichiro Tamaki hôm thứ Bảy đã đặt nghi vấn về năng lực và tính minh bạch của chính phủ trong thỏa thuận thương mại này, đăng trên X rằng sự rối rắm hiện nay cho thấy nguy cơ khi tiến hành mà không có văn bản chính thức của thỏa thuận.
“Vì không có thỏa thuận bằng văn bản, chúng ta không thể xác định rõ vấn đề là gì,” ông Tamaki, Chủ tịch Đảng Dân chủ vì Nhân dân nói.
Dẫn ra “sự bất định gia tăng” đối với ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản và người lao động trong ngành, ông kêu gọi Thủ tướng Ishiba nhanh chóng triệu tập quốc hội và đưa ra lời giải thích đầy đủ, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ nhượng bộ nông nghiệp mới nào cũng sẽ cần được quốc hội phê chuẩn.
