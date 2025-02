Bát bún riêu giá 400 nghìn ở Hà Nội: Khi giá cả trở thành một trò đùa kém duyên?

Bát bún riêu có giá 400 nghìn

Theo lời giải thích của chủ quán, con số 1,2 triệu đồng chỉ là câu nói đùa, nhưng lại dẫn đến một sự việc khiến dư luận khắp các nền tảng mạng xã hội xôn xao. Trò đùa này không chỉ khiến khách hàng bức xúc mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của ngành dịch vụ ăn uống Hà Nội – trung tâm văn hoá ẩm thực của cả nước.

Bát bún riêu giá 400.000 đồng mà khách hàng đã trải nghiệm.

Câu hỏi đặt ra, liệu đây thực sự chỉ là một hiểu lầm hay là chiêu trò lợi dụng tâm lý chủ quan của khách hàng vào dịp lễ Tết? Chặt chém giá cả trong những ngày đặc biệt không phải là chuyện hiếm gặp mỗi dịp Tết đến. Những câu chuyện về tô phở giá trăm nghìn, cốc trà đá đắt ngang cà phê hạng sang hay dịch vụ gửi xe có giá gấp 5–10 lần ngày thường luôn khiến dư luận bức xúc. Điều này không chỉ làm mất đi sự tin tưởng của khách hàng mà còn khiến ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống trở nên méo mó.

Sự can thiệp nhanh chóng của lãnh đạo UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) bằng việc đình chỉ hoạt động quán bún riêu cũng đang gây ra nhiều luồng ý kiến. Một số ý kiến cho rằng đó thể hiện quyết tâm xử lý những hành vi kinh doanh thiếu minh bạch. Tuy nhiên một số ý kiến khách lại tỏ ra không đồng tình bởi lý do không thể can thiệp hết những hoạt động thị trường kiểu như vậy. Bởi câu chuyện “chặt chém” không thể chỉ giải quyết bằng các biện pháp xử phạt sau khi sự việc xảy ra, mà cần có những giải pháp quản lý hành chính từ xa, để những sự việc đáng tiếc tương tự như trên không có cơ hội xảy ra thêm nữa.

Người tiêu dùng cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ quyền lợi của mình. Hỏi giá trước khi sử dụng dịch vụ, phản ánh lên các kênh chính thống khi phát hiện hành vi bất hợp lý và cùng nhau xây dựng một thị trường kinh doanh minh bạch hơn.

Bất kỳ doanh nghiệp nào, dù kinh doanh lớn hay nhỏ, cũng cần hiểu rằng lợi nhuận bền vững không đến từ việc chặt chém, mà từ việc tạo ra giá trị thực sự. Một cửa hàng với giá cả hợp lý, chất lượng ổn định và dịch vụ tận tâm chắc chắn sẽ có lượng khách hàng trung thành hơn là một quán ăn bị gắn mác “chặt chém”. Sự việc lần này là một bài học không chỉ cho các hộ kinh doanh cá thể, mà còn cho cả các doanh nghiệp lớn. Khi khách hàng cảm thấy bị lừa dối, họ không chỉ rời bỏ một cửa hàng mà còn mất niềm tin vào cả một ngành hàng của một địa phương.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển, đặc biệt khi mạng xã hội trở thành kênh lan truyền thông tin mạnh mẽ và nhanh chóng, bất kỳ hành vi thiếu minh bạch nào cũng có thể bị phát giác và gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của đơn vị kinh doanh. Chỉ những người kinh doanh lấy sự trung thực và minh bạch làm giá trị cốt lõi mới có thể xây dựng lòng tin nơi khách hàng và phát triển bền vững trong dài hạn.

Nguyên tắc cốt lõi của kinh doanh là minh bạch và tôn trọng khách hàng. Trong một thị trường lành mạnh, giá cả phải phản ánh đúng chất lượng và giá trị của sản phẩm. Việc nâng giá một cách vô lý không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn gây tác động tiêu cực đến cả cộng đồng giới kinh doanh. Vụ việc quán bún riêu là lời nhắc nhở về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của người bán hàng. Một thương hiệu có thể mất nhiều năm để xây dựng uy tín, nhưng chỉ cần một lần vi phạm lòng tin khách hàng, mọi nỗ lực có thể đổ sông đổ bể.