"Bến đỗ" mới của đại gia Trầm Bê báo lỗ quý IV/2023

Bệnh viện Triều An do ông Trầm Bê làm chủ tịch HĐQT báo lỗ hơn 11 tỷ đồng trong quý IV/2023

Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (OTC: TAH), doanh nghiệp do ông Trầm Bê làm chủ tịch HĐQT từ giữa năm 2023, vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023.

Theo đó, trong quý cuối năm, bệnh viện này đạt doanh thu thuần gần 190 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 44 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do khoản chi phí tài chính trong kỳ tăng đột biến từ hơn 300 triệu đồng lên hơn 35,2 tỷ đồng, trong đó, gần 35 tỷ đồng là dự phòng đầu tư, song báo cáo không thuyết minh rõ đây là dự phòng cho khoản đầu tư nào.

Do đó, sau khi trừ các chi phí, Bệnh viện Triều An ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 11 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 11 tỷ đồng trong quý IV/2022.

Tính đến ngày 31/12/2023, Triều An có tổng giá trị tài sản đạt 1.016 tỷ đồng, giảm 93 tỷ so với con số đầu kỳ là 1.110 tỷ (giảm 8%). Trong đó, tiền mặt hơn 8 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn và phải thu dài hạn chiếm 50% tổng tài sản với hơn 510 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đến cuối năm khoản phải thu ngắn hạn khác của Triều An giảm 82%, từ 104 tỷ về còn 20 tỷ đồng. Ngược lại, dự phòng phải thu khó đòi tăng đột biến từ gần 700 triệu đồng lên tới 36 tỷ đồng do dự phòng đầu tư.

Nguyên nhân khiến phải thu ngắn hạn giảm là vì khoản phải thu từ chuyển nhượng đầu tư, cổ tức giảm 47 tỷ và phải thu từ bà Trầm Thuyết Kiều - con gái ông Trầm Bê từ 37 tỷ về 0 tỷ.

Khoản phải thu chuyển nhượng đầu tư này là khoản phải thu bà Trương Thị Kim Chi. Theo đó, trong quý II, Triều An đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An Loan Trâm với giá trị vốn góp là 75 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ của công ty này cho bà Trương Thị Kim Chi với giá trị là 82,5 tỷ đồng.

Đến cuối năm, nợ phải trả của Bệnh viện Triều An hơn 420 tỷ, nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 20 tỷ đồng.

Hiện, Bệnh viện Triều An còn 2 khoản đầu tư dài hạn, gồm: Khoản đầu tư 40 tỷ đồng vào công ty con là Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ An Triều và đầu tư góp vốn 110 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn.



Được biết, sau khi thi hành xong 2 bản án hình sự, ông Trầm Bê được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An nhiệm kỳ 2022-2027 vào hồi cuối tháng 5/2023 thay ông Trần Ngọc Henri. Còn ông Trần Ngọc Henri giữ chức Phó chủ tịch HĐQT.

Hiện, bà Trầm Thuyết Kiều, con gái ông Trầm Bê vẫn đang là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đang nắm hơn 21% vốn điều lệ, chị vợ ông Trầm Bê là bà Viên Tú Anh nắm 3,44%.