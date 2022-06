02/06/2022 6:30 AM (GMT+7)

Bình Dương thu hút FDI đứng đầu cả nước trong 5 tháng đầu năm 2022

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong tháng 5/2022, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông, xử lý các điểm ngập úng; đền bù, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

Tỉnh cũng đã chuẩn bị phương án, thủ tục đầu tư các tuyến đường trọng điểm; tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, giảm thời gian bán hàng, ngừng bán hàng không đúng quy định.

Bình Dương thu hút FDI đứng đầu cả nước trong 5 tháng đầu năm 2022. Ảnh tư liệu

Tình hình kinh tế - xã hội của Bình Dương tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ. Thu, chi ngân sách đảm bảo theo dự toán. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 17,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng tăng 11,5% so với cùng kỳ.



Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu ước tăng 23,3% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng, giảm 4,2% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 15/5/2022, thu hút đầu tư trong nước đạt 8.047 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đã thu hút được 30.997 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) được 151 triệu USD; lũy kế 5 tháng đã thu hút được 2 tỷ 492 triệu USD, vươn lên đứng đầu cả nước về thu hút FDI.

Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương 1.500 giường, một trong những công trình có vốn đầu tư công. Ảnh: V.D

Cũng theo UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh; hoàn thiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng cấp huyện: Tân Uyên, Bến Cát, Bắc Tân Uyên. Đồng thời phối hợp nghiên cứu phương án, hình thức đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, cao tốc Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành.

Thực hiện phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông đối với một số tuyến đường; phối hợp với TP. HCM nghiên cứu đầu tư một số công trình giao thông kết nối giữa hai địa phương.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh cải thiện lớn về thứ hạng. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính ổn định. Trong đó, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của Bình Dương đạt 47,178/80 điểm, đứng thứ 2/63 tỉnh thành (tăng 55 bậc). Chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) Bình Dương đạt 87,78%, xếp thứ 22/63 (không tăng giảm về thứ hạng so với 2020).

Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm được tỉnh quan tâm, trong tháng đã tư vấn việc làm cho hơn 13.000 người. Tỉnh Bình Dương cũng đang triển khai chiến dịch tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19; xây dựng đề án đầu tư bệnh viện tuyến cuối 2.000 giường.

Bình Dương tăng cường các giải pháp thúc đẩy kinh tế

Trong thời gian tới, Bình Dương tiếp tục rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nghiên cứu xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù về thu hút nguồn lao động, vốn đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, tiêu chí thu hút đầu tư có chọn lọc trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động tiếp xúc các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Trong thời gian tới, Bình Dương tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Ảnh: V.D

Tỉnh cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Đảm bảo tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh; quy hoạch quỹ đất phục vụ phát triển đô thị, tái định cư cho người dân.

Tập trung giải phóng mặt bằng, thi công từng gói thầu của công trình, đặc biệt là các dự án trọng điểm, chậm tiến độ; chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thủ tục đầu tư các tuyến đường trọng điểm.

Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 và sốt xuất huyết.

Hoàn thiện Đề án phát triển tổng thể ngành Y tế tỉnh đến năm 2030 và Đề án đảm bảo nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2021 – 2025.

Chuẩn bị tổ chức sự kiện vinh danh Top 7 Cộng đồng Thông minh thế giới ICF 2021.

Xây dựng giải pháp nâng cao Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS...; triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ cho chuyển đổi số...