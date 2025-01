Bộ đôi Á hậu Tú Anh, Huyền My hiếm hoi catwalk tại show của NTK Ngọc Lan

Bộ đôi Á hậu khoe sắc tại minishow áo dài

Để giới thiệu bộ sưu tập mới An Xuân, NTK Ngọc Lan (LanV) tổ chức minishow với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, mỹ nhân. Trong chiều đông Hà Nội (8/1) những ngày cận Tết, những gương mặt tên tuổi như NSND Trung Hiếu, Lan Hương, Minh Hòa, á hậu Tú Anh, Huyền My... sắp xếp thời gian giữa lịch trình bận rộn để đến chúc mừng nhà thiết kế thân thiết.

Á hậu Tú Anh, Huyền My hội ngộ cùng NTK Ngọc Lan trong buổi ra mắt bộ sưu tập áo dài. Ảnh: (Ngọc Lan)

Á hậu Tú Anh khoe sắc trong sự kiện khi diện chiếc đầm nhung the thêu thủ công họa tiết hoa tinh xảo. Chưa đầy hai tháng sau sinh con thứ hai, người đẹp nhanh chóng trở lại công việc. "Mẹ bỉm sữa" cho biết cô đã giảm được 10 kg, còn 7 kg để lấy lại thân hình như trước khi bầu bí. Tú Anh nói cô được gia đình nhà chồng ủng hộ việc tham dự các sự kiện phù hợp chỉ một tháng sau sinh con, tuy nhiên cô lựa chọn những show phù hợp, hạn chế việc di chuyển quá xa để tập trung thời gian chăm sóc "công chúa nhỏ".

Á hậu Huyền My quyến rũ trong bộ áo dài nhung với họa tiết cầu kỳ. (Ảnh: Ngọc Lan)

Cũng như với bé đầu, Tú Anh được bố mẹ hai bên, đặc biệt là mẹ đẻ, hỗ trợ nhiều trong việc chăm con ở giai đoạn đầu đời. "Dù đã sinh con một lần, đến bé thứ hai tôi vẫn gặp nhiều thử thách vì mỗi bé một tính cách, nếp sinh hoạt khác nhau. May mắn em bé không quấy hay khóc nhiều, tôi cũng được mẹ đỡ đần các công việc chăm bé buổi đêm nên không gặp nhiều khó khăn", Tú Anh chia sẻ. Người đẹp nói việc thỉnh thoảng đi sự kiện giúp cô không bị quanh quẩn trong nhà, giải tỏa áp lực, gặp gỡ nhiều anh chị em bạn bè nghệ sĩ thân thiết. Cô được nhiều người khen ngày càng nhuận sắc, mặn mà sau sinh con thứ hai.

Á hậu Tú Anh, Huyền My khoe sắc trong ngày đông. (Ảnh: Ngọc Lan)

Tại sự kiện, Tú Anh hội ngộ NSND Trung Hiếu. Nam nghệ sĩ là một trong các giám khảo từng chấm thi Hoa hậu Việt Nam 2012, năm Tú Anh đoạt ngôi vị á hậu 1. Sau hơn một thập kỷ, NSND Trung Hiếu nhận xét Tú Anh ngày càng tỏa sáng, nhan sắc rạng ngời và có cuộc sống viên mãn.

Á hậu Huyền My góp mặt trong sự kiện của NTK Ngọc Lan. Người đẹp nói từ khi tập trung làm biên tập viên thể thao, cô không còn tham dự nhiều event của showbiz. Tuy nhiên vì yêu mến những thiết kế thủ công tinh xảo của NTK Ngọc Lan nên cô nhận lời tham dự. Mỹ nhân sinh năm 1995 diện chiếc đầm nhung the tôn vóc dáng gợi cảm. Tại sự kiện, Huyền My và Tú Anh còn tham gia trình diễn thiết kế cho NTK Ngọc Lan. Đã lâu không catwalk, hai người đẹp chia sẻ sự thích thú khi nhận được sự hưởng ứng của các khách mời.

Thời gian qua, Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2014 chọn sống "ở ẩn" sau nhiều năm lăn lộn showbiz. Huyền My nói giờ đây cô suy nghĩ chín chắn, chậm rãi hơn. Theo mỹ nhân Hà thành, cuộc sống hiện tại hàng ngày của cô rất bình dị. Sau khi đi làm về, cô thường chỉ ở nhà cùng bố mẹ, những chú cún cưng và hạn chế ra ngoài. Sắp bước sang tuổi 30, người đẹp tự thấy mình hướng nội, già dặn hơn. Cô cho biết vẫn đang độc thân và không vội vã lập gia đình mà chờ một người “đủ duyên”.

Á hậu Huyền My chia sẻ, hiện tại chọn sống "ở ẩn" sau nhiều năm lăn lộn showbiz. (Ảnh: Ngọc Lan).

Sự kiện còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Lan Hương, NSND Minh Hòa, NSND Ngọc Huyền, NSƯT Bùi An Ninh, diễn viên Thanh Huế, Hồng Hạnh, Thu Huyền, MC Mỹ Lan, Thùy Linh, người đẹp Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý... Họ đều là những gương mặt gắn bó với NTK Ngọc Lan trong nhiều năm qua, thường xuyên góp mặt ủng hộ cô trong các sự kiện giới thiệu bộ sưu tập. Các người đẹp đều diện những trang phục mới nhất do Ngọc Lan thiết kế, tập trung vào chất liệu cao cấp và những chi tiết thêu tay tỉ mỉ, mang đậm nét văn hóa Á Đông.

Bộ sưu tập An Xuân của NTK Ngọc Lan lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh tế của mùa xuân và Tết cổ truyền Việt Nam. Trên những trang phục làm từ chất liệu nhung the và lụa tơ tằm truyền thống của làng dệt Nha Xá, cô sử dụng những họa tiết như chim, hạc, công, phượng - những con vật tượng trưng cho sự sung túc, may mắn làm họa tiết thêu chủ đạo. Các hình thêu tay từ chỉ tơ óng ả nổi bật trên những trang phục, cho thấy tâm huyết của đội ngũ thủ công lành nghề. Không khí Tết rộn ràng còn được thể hiện qua những hình thêu hoa như cúc, hồng, đào, mai đặc trưng của ngày Tết. Bộ sưu tập giúp đội ngũ của NTK Ngọc Lan tôn vinh nét đẹp truyền thống, đồng thời thổi hồn hiện đại qua những phom dáng đa dạng từ áo dài đến các kiểu đầm dạo phố, đi tiệc...

Bên cạnh những chi tiết thêu tay tinh tế, trang phục còn nổi bật hơn nhờ hiệu ứng đính kết hàng trăm hạt đá, khi trong trẻo như những hạt sương trên các đóa hoa xuân, khi lấp lánh mang đến không khí của mùa lễ hội và những buổi tiệc cuối năm. Bộ sưu tập nhằm mang đến vẻ sang trọng cho người mặc, hướng tới một năm mới đầy rực rỡ, sung túc.