Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Tự hào không phải chỉ ở con số

Nhìn lại những kết quả của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, cùng những giải pháp để tạo bước đột phá trong năm 2023, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.





Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Năm 2022, thế giới có nhiều biến động đã tác động đến ngành nông nghiệp của Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá thế nào về kết quả của ngành đạt được trong năm?

Năm 2022, ngành nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về dịch bệnh, đứt gẫy cung cầu, chi phí logistics, nguyên liệu đầu vào tăng cao. Kết quả đến giờ này mặc dù chưa đạt như kỳ vọng của ngành, doanh nghiệp cũng như nông dân, nhưng cũng là thành quả rất đáng tự hào.

Tự hào không phải nằm ở con số của ngành mà có những niềm tự hào chúng ta không nhìn thấy được. Đó là sự đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của xã hội về vai trò, vị thế của ngành nông nghiệp trong một bối cảnh dịch bệnh biến động phức tạp. Hay nói cách khác là đã làm sâu sắc hơn vai trò trụ đỡ của ngành nông nghiệp, không chỉ đóng góp cho sự tăng trưởng chung của nền kinh tế mà còn đảm bảo các vấn đề xã hội. Điều này không thể hiện ra những con số.

Ví dụ như việc đảm bảo an ninh lương thực. Hiện nay rất nhiều quốc gia đang khủng hoảng an ninh lương thực, khủng hoảng về sản xuất nông nghiệp, thậm chí có những chuỗi ngành hàng của một số quốc gia bị đứt gẫy, nhưng ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn đứng vững. Vấn đề bao trùm là Việt Nam chưa bao giờ bị khủng hoảng về lương thực, thực phẩm. Trong bối cảnh đó, nửa cuối năm 2022 nhiều quốc gia đang tìm đến Việt Nam để tìm kiếm sự hợp tác để đảm bảo an ninh lương thực.

Điều này để nói rằng, sứ mạng của ngành nông nghiệp không chỉ giải quyết vấn đề tăng trưởng, mà còn là vấn đề bao trùm cho hàng chục triệu nông dân, người lao động ở khu vực nông nghiệp, dịch vụ. Vai trò của nông nghiệp nằm trong một cấu trúc chung về kinh tế và xã hội. Nhiều khi nếu chúng ta chỉ tiếp cận qua những con số tăng trưởng thì chúng ta không thấy được tác động của ngành với xã hội.

Công nhân Hợp tác xã Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đang đống gói dán tem nhãn sản phẩm bưởi Diễn chuẩn bị cho lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Anh quốc. Ảnh minh họa: TTXVN Phát

Bộ trưởng là người đưa ra chủ trương chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Theo Bộ trưởng, việc chuyển đổi này được các địa phương, doanh nghiệp và người nông dân thực hiện như thế nào?

Chúng ta có thể thấy tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp đã bắt đầu bén rễ vào nhận thức xã hội, vào người nông dân, doanh nghiệp. Cũng thấy rằng không thể quay lại con đường sản xuất nông nghiệp lấy tiêu chí sản lượng để làm mục tiêu phấn đấu nữa. Bắt đầu đã có rất nhiều nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học và rất nhiều hành động của các hiệp hội, ngành hàng, tổ chức nông dân có tư duy làm sao tạo ra giá trị gia tăng theo xu thế kinh tế nông nghiệp.

Ngày càng thấy rõ vấn đề định vị thị trường có vai trò quan trọng hơn sản xuất. Bởi, sản xuất mà không có thị trường thì sản xuất sẽ bị tắc nghẽn. Do đó, vai trò kiến tạo của nền kinh tế nông nghiệp và kiến tạo không gian thị trường rất quan trọng và thể hiện rất rõ trong năm 2022.

Đó là những tín hiệu cho thấy, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hay Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã bắt đầu lan tỏa ra xã hội, nhận thức của xã hội về vai trò của nông nghiệp hay tư duy phát triển nông nghiệp sang một tư duy mới, mô hình mới, tăng trưởng tích hợp đa giá trị.

Xu thế nền kinh tế của thế giới là “less in more” – ít hơn nhưng được nhiều hơn và “more from less” - được nhiều hơn từ cái ít hơn; thông qua công nghệ có thể giải quyết được việc này. Có thể tuần hoàn tất cả phế phụ phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ bớt đi chi phí mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Bà con trồng cà phê đã tuần hoàn các phế phẩm trong vườn cà phê để tạo phân bón trong điều kiện giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng.

Chi phí giảm xuống, năng suất có thể giảm nhưng giá cao hơn. Điều này cho thấy “thoát” tư duy về sản lượng, hướng về tư duy chất lượng, hướng về nông nghiệp tuần hoàn. Nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái chính là “less in more, more from less” từ những mô hình đơn giản.

Rất tiếc là trong thời gian qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa làm tốt vấn đề lan tỏa mô hình này. Bộ đã giao cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tuyên truyền, phổ biến đồng thời nghiên cứu để thành quy chuẩn chung cho các cấp độ nông hộ, hợp tác xã.

Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Năm 2022, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới. Đây cũng là năm mà ngành đã đạt nhiều kết quả trong mở cửa thị trường. Theo Bộ trưởng, để tiếp tục thành quả này ngành cũng như các địa phương, doanh nghiệp và nông dân cần làm tốt điều gì?