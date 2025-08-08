Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt xay rang mắm ruốc, canh bí xanh nấu tôm

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

Cơm trắng: 10.000 đồng

Thịt heo bằm rang mắm ruốc (200g): 55.000đ

Canh bí xanh nấu tôm (300g bí xanh, 100g tôm): 20.000 đồng

Trứng cuộn rau củ (3 quả trứng, cà rốt, hành tây, hành lá): 25.000 đồng

Tráng miệng: (nho xanh): 20.000 đồng

Cách thực hiện

1. Thịt xay rang mắm ruốc – Đậm đà, hao cơm

• Thịt heo bằm ướp với ít tiêu, hành tỏi băm.

• Phi thơm hành tỏi, cho thịt vào đảo tơi, thêm 1–2 muỗng mắm ruốc pha loãng, xào đến khi thịt thấm, săn và dậy mùi.

• Ăn kèm cơm nóng rất đưa miệng.

2. Canh bí xanh nấu tôm – Thanh mát, ngọt tự nhiên

• Bí xanh gọt vỏ, thái lát mỏng.

• Tôm bóc vỏ, giã hoặc băm nhỏ, ướp với ít muối.

• Phi hành, cho tôm vào xào sơ, đổ nước vào đun sôi, cho bí vào nấu chín vừa tới.

• Nêm nếm nhẹ để giữ vị ngọt tự nhiên.

3. Trứng cuộn rau củ – Món phụ hấp dẫn cho cả nhà

• Cà rốt và hành tây thái hạt lựu, xào sơ cho chín.

• Đập trứng, đánh đều cùng hành lá, nêm chút muối, tiêu, cho rau củ vào.

• Đổ hỗn hợp vào chảo chống dính, tráng mỏng, cuộn lại khi trứng chín, cắt khoanh vừa ăn.

4. Nho tráng miệng – Ngọt thanh, giàu vitamin

• Chọn nho tím hoặc xanh không hạt, rửa sạch, để tủ lạnh trước khi ăn.

• Ăn mát trực tiếp hoặc làm salad trái cây nếu muốn đổi vị.

Bữa cơm thứ Sáu hôm nay là sự kết hợp của món mặn đậm đà, món canh thanh mát, món phụ giàu đạm và chất xơ, cùng trái cây tráng miệng giải nhiệt. Dù nguyên liệu và cách làm đơn giản, mâm cơm vẫn đủ chất và đủ hương vị, mang lại cảm giác hài lòng cho cả gia đình sau một ngày làm việc bận rộn.