Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt xay rang mắm ruốc, canh bí xanh nấu tôm
Hương Phố
08/08/2025 10:24 PM (GMT+7)
Thứ Sáu là ngày nhiều gia đình mong chờ để cùng nhau ăn bữa cơm đầy đủ, chuẩn bị bước vào cuối tuần thư giãn. Thực đơn hôm nay hướng đến sự giản dị, tiết kiệm thời gian nấu nướng nhưng vẫn ngon miệng, đủ chất, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
Cơm trắng: 10.000 đồng
Thịt heo bằm rang mắm ruốc (200g): 55.000đ
Canh bí xanh nấu tôm (300g bí xanh, 100g tôm): 20.000 đồng
Trứng cuộn rau củ (3 quả trứng, cà rốt, hành tây, hành lá): 25.000 đồng
Tráng miệng: (nho xanh): 20.000 đồng
Cách thực hiện
1. Thịt xay rang mắm ruốc – Đậm đà, hao cơm
• Thịt heo bằm ướp với ít tiêu, hành tỏi băm.
• Phi thơm hành tỏi, cho thịt vào đảo tơi, thêm 1–2 muỗng mắm ruốc pha loãng, xào đến khi thịt thấm, săn và dậy mùi.
• Ăn kèm cơm nóng rất đưa miệng.
2. Canh bí xanh nấu tôm – Thanh mát, ngọt tự nhiên
• Bí xanh gọt vỏ, thái lát mỏng.
• Tôm bóc vỏ, giã hoặc băm nhỏ, ướp với ít muối.
• Phi hành, cho tôm vào xào sơ, đổ nước vào đun sôi, cho bí vào nấu chín vừa tới.
• Nêm nếm nhẹ để giữ vị ngọt tự nhiên.
3. Trứng cuộn rau củ – Món phụ hấp dẫn cho cả nhà
• Cà rốt và hành tây thái hạt lựu, xào sơ cho chín.
• Đập trứng, đánh đều cùng hành lá, nêm chút muối, tiêu, cho rau củ vào.
• Đổ hỗn hợp vào chảo chống dính, tráng mỏng, cuộn lại khi trứng chín, cắt khoanh vừa ăn.
4. Nho tráng miệng – Ngọt thanh, giàu vitamin
• Chọn nho tím hoặc xanh không hạt, rửa sạch, để tủ lạnh trước khi ăn.
• Ăn mát trực tiếp hoặc làm salad trái cây nếu muốn đổi vị.
Bữa cơm thứ Sáu hôm nay là sự kết hợp của món mặn đậm đà, món canh thanh mát, món phụ giàu đạm và chất xơ, cùng trái cây tráng miệng giải nhiệt. Dù nguyên liệu và cách làm đơn giản, mâm cơm vẫn đủ chất và đủ hương vị, mang lại cảm giác hài lòng cho cả gia đình sau một ngày làm việc bận rộn.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt heo kho trứng cút, canh mồng tơi nấu tôm
Cuối tuần, một chút vị mặn ngọt từ thịt kho, vị thanh mát từ canh mồng tơi, màu sắc tươi của đậu phụ sốt cà chua và trái thanh long mát lạnh sẽ tạo nên mâm cơm vừa ngon miệng, vừa bắt mắt.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt xay rang mắm ruốc, canh bí xanh nấu tôm
Thứ Sáu là ngày nhiều gia đình mong chờ để cùng nhau ăn bữa cơm đầy đủ, chuẩn bị bước vào cuối tuần thư giãn. Thực đơn hôm nay hướng đến sự giản dị, tiết kiệm thời gian nấu nướng nhưng vẫn ngon miệng, đủ chất, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Gà rim kiểu Hàn, canh rong biển trứng
Thứ Sáu – cầu nối giữa tuần làm việc và ngày nghỉ. Bữa cơm tối hôm nay không cần quá cầu kỳ, nhưng nên mang chút tươi mới, đổi vị để khơi gợi cảm hứng cuối tuần. Với 120.000 đồng, thực đơn hôm nay đưa bạn “du lịch” nhẹ qua món gà Hàn Quốc, kết hợp cùng canh rong biển thanh mát, món xào thơm ngậy và tráng miệng dưa lưới, tất cả hòa quyện tạo nên bữa ăn đủ chất mà vẫn thú vị.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá thu kho tiêu, canh cải xanh nấu thịt băm
Sau những ngày oi nóng kéo dài, hôm nay thời tiết bỗng dịu lại. Không khí mát mẻ khiến bữa cơm tối trở nên ấm áp và thong thả hơn. Đây là dịp để nấu những món đậm đà, đưa cơm, vừa ngon miệng vừa quây quần bên gia đình. Với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một mâm cơm đầy đủ vị mặn - canh - món phụ - tráng miệng.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt luộc cuốn rau, canh cua mồng tơi mướp
Một ngày thứ Ba rực nắng tiếp nối mùa hè oi ả. Trong tiết trời này, một mâm cơm tối đơn giản, ít dầu mỡ, nhưng đủ chất và mát lành sẽ là “liều dưỡng nhẹ” cho cơ thể sau một ngày mệt mỏi. Với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị được một bữa ăn thanh đạm mà trọn vị.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Tôm hấp sả, canh mướp mồng tơi nấu hến
Sau ngày đầu tuần vất vả, lại thêm cái nắng gay gắt của mùa hè, bữa cơm tối cần tạo cảm giác mát dịu, nhẹ bụng mà vẫn đảm bảo đủ dưỡng chất. Thực đơn hôm nay sẽ đưa bạn về với những nguyên liệu dân dã, dễ chế biến, mang lại sự thư thái cho cả nhà khi quây quần bên mâm cơm.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt heo kho trứng cút, canh mồng tơi nấu tôm
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt xay rang mắm ruốc, canh bí xanh nấu tôm
Bữa cơm tối 120 nghìn: Gà rim kiểu Hàn, canh rong biển trứng
Thứ Sáu – cầu nối giữa tuần làm việc và ngày nghỉ. Bữa cơm tối hôm nay không cần quá cầu kỳ, nhưng nên mang chút tươi mới, đổi vị để khơi gợi cảm hứng cuối tuần. Với 120.000 đồng, thực đơn hôm nay đưa bạn “du lịch” nhẹ qua món gà Hàn Quốc, kết hợp cùng canh rong biển thanh mát, món xào thơm ngậy và tráng miệng dưa lưới, tất cả hòa quyện tạo nên bữa ăn đủ chất mà vẫn thú vị.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá thu kho tiêu, canh cải xanh nấu thịt băm
Sau những ngày oi nóng kéo dài, hôm nay thời tiết bỗng dịu lại. Không khí mát mẻ khiến bữa cơm tối trở nên ấm áp và thong thả hơn. Đây là dịp để nấu những món đậm đà, đưa cơm, vừa ngon miệng vừa quây quần bên gia đình. Với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một mâm cơm đầy đủ vị mặn - canh - món phụ - tráng miệng.