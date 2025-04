Cách chữa mất ngủ bằng mật ong mang lại hiệu quả bất ngờ

Than tre có tính kháng khuẩn và khử mùi, giúp làm sạch và thanh lọc da. Ngoài ra, than tre hoạt tính cũng có khả năng hút bụi bẩn, tẩy tế bào chết và điều tiết dầu trên da. Chính vì thế nhiều người dùng tinh than tre để đắp mặt nạ, chăm sóc da mặt.