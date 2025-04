Tâm sen có tác dụng gì trong việc chữa mất ngủ?

Chữa mất ngủ bằng tâm sen là một trong những mẹo được lưu truyền rộng rãi trong dân gian

Tâm sen hay còn gọi là tim sen, liên tâm. Đây là phần lá mầm nằm bên trong hạt sen, từ lâu đã được biết đến và sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền. Theo Đông y, tim sen có vị đắng, tính hàn, có thể giúp giải nhiệt, an thần, giải tỏa căng thẳng nên thường được sử dụng để trị mất ngủ. Ngoài ra, loại thảo dược này còn có công dụng để ổn định huyết áp, giảm cân, cải thiện làn da….

Nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong thành phần của tâm sen có chứa asparagin, nelumbin, nuciferin, liensini có thể giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ. Có thể sử dụng tâm sen cho người lớn tuổi, người thường xuyên làm việc căng thẳng.

Cách chữa mất ngủ bằng tâm sen đơn giản tại nhà, ai cũng làm được

Trà tâm sen chữa mất ngủ

Với cách pha tâm sen trị mất ngủ này, bạn chỉ cần mua tâm sen tươi hoặc khô về rửa sạch, sao vàng để loại bỏ độc tố. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể sao với số lượng nhiều cho vào lọ thủy tinh, sau đó bảo quản nơi thoáng mát để dùng dần.

Mỗi ngày, bạn chỉ cần lấy 1 muỗng nhỏ tâm sen cho vào ấm, đổ nước sôi vào ủ khoảng 15 – 20 phút cho các tinh chất từ tâm sen ngấm ra nước rồi uống như uống trà. Kiên trì sử dụng một thời gian sẽ thấy chất lượng giấc ngủ được cải thiện đáng kể.

Tâm sen kết hợp cùng hoa nhài, lá vông và táo nhân chữa mất ngủ

Theo Đông y, hoa nhài có tính bình, hơi hàn, vị đắng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Trong khi đó, lá vông có tính bình, vị hơi đắng và chát, có tác dụng làm giảm căng thẳng và an thần. Táo nhân có công dụng trị các chứng mất ngủ, hay ra mồ hôi. Do đó, bạn có thể kết hợp tâm sen cùng hoa nhài và lá vông để tăng hiệu quả trị mất ngủ tại nhà.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị 10g táo nhân, 10g hoa nhài, 20g lá vông, 5g tâm sen

Táo nhân rửa sạch rồi đập dập, lá vông sao khô rồi tán thành bột

Cho táo nhân, lá vông và tâm sen vào trong 1 lít nước đun sôi, tắt bếp, cho hoa nhài vào. Lấy nước này uống nhiều lần trong ngày.

Chữa mất ngủ bằng tâm sen và cam thảo

Theo Đông y, cam thảo có vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, giảm đau hiệu quả. Nếu bạn bị mất ngủ, khó ngủ kèm theo nóng trong người có thể kết hợp tâm sen cùng cam thảo để sử dụng.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị 5g cam thảo khô, 8g tâm sen

Cam thảo tán thành bột mịn, cho tâm sen và bột cam thảo vào hãm cùng một lượng nước sôi uống vừa đủ trong ngày.

Tâm sen kết hợp cùng mạch môn và hạt muồng

Tâm sen kết hợp cùng mạch môn, hạt muồng là một trong những bài thuốc Đông y chữa khó ngủ do tâm phiền, hồi hộp, lo âu được rất nhiều người “rỉ tai” nhau trong thời gian gần đây. Bạn có thể dùng tim sen trị mất ngủ theo cách này như sau:

Chuẩn bị 20g hạt muồng, 15g mạch môn, 8g tâm sen

Toàn bộ nguyên liệu đem sao khô rồi hãm với nước sôi uống trong ngày.

Tâm sen kết hợp cùng hoa hòe và hoa cúc vàng

Theo Đông y, nụ hoa hòe có tác dụng thanh nhiệt, giải độc nên thường được dùng để cải thiện tình trạng trằn trọc khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Trong khi đó, hoa cúc được xem là một loại thuốc an thần nhẹ nhờ tác dụng làm dịu thần kinh, có lợi cho người mất ngủ. Do đó, bạn có thể kết hợp tâm sen với hoa hòe và hoa cúc để tăng hiệu quả trị mất ngủ tại nhà.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị 10g nụ hoa hòe khô, 8g hoa cúc khô, 4g tâm sen sao vàng

Cho tất cả nguyên liệu vào ấm, cho nước nóng vào lắc nhẹ, bỏ nước đầu

Sau đó cho thêm 500ml nước sôi vào hãm trà trong 15 phút, lấy nước này để uống trong ngày.

Trị mất ngủ bằng cháo tâm sen

Tâm sen ngoài dùng để pha trà trị mất ngủ còn có thể dùng để nấu cháo. Bài thuốc dân gian trị mất ngủ từ cháo tâm sen có thể sử dụng cho những trường hợp như người già, người bị táo bón.

Cách thực hiện

Chuẩn bị 5g tâm sen, 100g gạo tẻ

Gạo tẻ vo sạch rồi cho vào nồi ninh nhừ thành cháo cùng với tâm sen

Khi cháo chín có thể cho thêm một ít đường phèn (tùy theo khẩu vị), chia cháo thành nhiều phần ăn trong ngày để cải thiện giấc ngủ.



Những lưu ý khi sử dụng cách chữa mất ngủ bằng tâm sen

Không nên sử dụng trà tâm sên mỗi ngày: Thực tế, tâm sen có vị đắng, tính lạnh nên những người thực nhiệt uống vào thì hạ hỏa, sảng khoái và ngủ được. Ngược lại, trường hợp người bệnh hư nhiệt uống vào cũng ngủ được nhưng về lâu dài sẽ mệt mỏi, giảm trí nhớ và nhịp tim thất thường. Bệnh nhân nếu sử dụng trà tâm sen lâu dài có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý do làm giảm ham muốn tình dục. Hiện chưa thấy tài liệu nói về độc tính của trà tâm sen, nhưng do có hàm lượng alkaloid cao nên tâm sen có tác động dược lực mạnh và ảnh hưởng trên tim, do đó cần chú ý không nên dùng lâu dài.

Không nên dùng tâm sen quá 1 tháng, mỗi ngày chỉ nên dùng 1 – 3g tâm sen để tránh tác dụng phụ.

Nên sao vàng tim sen trước khi sử dụng để loại bỏ độc tố.

Không sử dụng trà tim sen trị mất ngủ khi bụng đói.

Người bị tỳ vị hư yếu (ăn không ngon, đầy bụng, tiêu chảy,…), bị tiểu đường, đau dạ dày, có nồng độ cholesterol trong máu cao, người có thân thể suy nhược, phụ nữ đang mang thai và cho con bú không nên sử dụng tim sen trị mất ngủ.